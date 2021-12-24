Московская прокуратура отменила вызов журналиста Романа Цимбалюка

Московская прокуратура отменила вызов украинского журналиста Романа Цимбалюка по делу о возбуждении вражды и ненависти к россиянам. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на адвоката журналиста Николая Полозова.

Адвокат рассказал, что приехал в прокуратуру Центрального административного округа, однако кабинет, в который ему нужно было явиться, был закрыт. "Ни одного из помощников прокурора не оказалось. А коллега из соседнего кабинета, другой прокурор, сказал, что отсутствует прокурор, они знают о вызове, однако вызов был отозван несколько дней назад", – сообщил Полозов.

Он также подчеркнул, что ни его, ни самого Цимбалюка об отмене вызова не уведомили. Полозов отказался отвечать на вопрос о том, находится ли Цимбалюк в Москве или в Киеве, объяснив это интересами безопасности.

8 декабря RT сообщил, что Цимбалюка вызвали на допрос в прокуратуру Москвы для дачи объяснений, заподозрив его в возбуждении ненависти или вражды к россиянам и "представителям власти в России".

При этом Цимбалюка аккредитовали на пресс-конференцию президента России Владимира Путина, которая состоялась 23 декабря. Журналист не неё пришел.