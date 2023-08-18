Московские власти сообщили о сбитом беспилотнике в районе Москва-Сити

В Москве в ночь на 18 августа работали системы противовоздушной обороны, сообщали очевидцы. Городские власти отчитались об одном сбитом дроне. Повреждено здание "Экспоцентра" в районе Москва-Сити на западе от центра города, как утверждается — обломками уничтоженного беспилотника.

По предварительным данным, никто не пострадал. На месте работают спасательные службы. В "Экспоцентре", согласно программе на сайте, 17-18 августа проходит только одно мероприятие: выставка "Детство и детская мода".

Издание "Мэш", без указания на источник, утверждает, что сбитый дрон — украинский беспилотник-камикадзе "Бобёр". Такой же был сбит или разрушился в воздухе в районе Живописного моста на северо-западе Москвы 11 августа.

Российские министерство обороны обвинило в атаке Украину. Киев такие удары, традиционно, оперативно не комментирует. В районе аэропорта Внуково на юго-западе от города около половины четвёртого утра по Москве закрывалось воздушное пространство, несколько рейсов было отменено. К 6:30 аэропорт вернулся к работе, свидетельствуют данные авиатрекеров.