Головинский районный суд Москвы оштрафовал на 35 тысяч рублей главного редактора телеканал "Дождь" Тихона Дзядко за нарушение законодательства об иноагентах. Он не сообщает о своём внесении в список так называемых иностранных агентов в социальных сетях.

О том, что на Дзядко был составлен административный протокол, стало известно в конце июня. Главного редактора "Дождя" внесли в реестр иноагентов в октябре 2022 года. Журналист не живёт в России: редакция телеканала расположена в Амстердаме.