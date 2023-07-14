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Московский суд оштрафовал главного редактора "Дождя" за нарушение закона об иноагентах

Головинский районный суд Москвы оштрафовал на 35 тысяч рублей главного редактора телеканал "Дождь" Тихона Дзядко за нарушение законодательства об иноагентах. Он не сообщает о своём внесении в список так называемых иностранных агентов в социальных сетях.

О том, что на Дзядко был составлен административный протокол, стало известно в конце июня. Главного редактора "Дождя" внесли в реестр иноагентов в октябре 2022 года. Журналист не живёт в России: редакция телеканала расположена в Амстердаме.

  • Два признанных судом правонарушения по статье об отсутствии маркировки, могут стать поводом для уголовного преследования. С весны на публичных деятелей, журналистов, музыкантов и писателей регулярно составляют административные протоколы из-за отсутствия маркировки, напоминает "ОВД-Инфо".
  • 13 июля Рижский окружной административный суд оставил в силе решение латвийского Национального совета по электронным СМИ об аннулировании лицензии телеканала "Дождь" на вещание. В заявлении телеканала говорится, что канал продолжит обжаловать это решение в вышестоящих судах вплоть до ЕСПЧ.

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