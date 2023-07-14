Головинский районный суд Москвы оштрафовал на 35 тысяч рублей главного редактора телеканал "Дождь" Тихона Дзядко за нарушение законодательства об иноагентах. Он не сообщает о своём внесении в список так называемых иностранных агентов в социальных сетях.
О том, что на Дзядко был составлен административный протокол, стало известно в конце июня. Главного редактора "Дождя" внесли в реестр иноагентов в октябре 2022 года. Журналист не живёт в России: редакция телеканала расположена в Амстердаме.
- Два признанных судом правонарушения по статье об отсутствии маркировки, могут стать поводом для уголовного преследования. С весны на публичных деятелей, журналистов, музыкантов и писателей регулярно составляют административные протоколы из-за отсутствия маркировки, напоминает "ОВД-Инфо".
- 13 июля Рижский окружной административный суд оставил в силе решение латвийского Национального совета по электронным СМИ об аннулировании лицензии телеканала "Дождь" на вещание. В заявлении телеканала говорится, что канал продолжит обжаловать это решение в вышестоящих судах вплоть до ЕСПЧ.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.