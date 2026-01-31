Мосгорсуд отклонил апелляцию жителя Москвы Давида Гевондяна, ранее оштрафованного по статье о "пропаганде ЛГБТ" за размещение во "ВКонтакте" картинки с изображением мужчин, переодетых в женщин.
Из решения Мосгорсуда, которое обнаружила "Верстка", следует, что речь идет о фотографии участников группы Queen, переодетых в женскую одежду во время съемок клипа на песню I Want to Break Free.
26 марта Нагатинский районный суд Москвы оштрафовал 21-летнего Давида Гевондяна по четырем протоколам о пропаганде экстремизма и ЛГБТ, об этом сообщала "Медиазона". Однако из решений районного суда было неясно, какое именно изображение "мужчин, переодетых в женскую одежду и аксессуары (детские заколки в волосах)", суд признал "пропагандой ЛГБТ".
Гевондян оспорил решение, ссылаясь на отсутствие состава правонарушения. В апелляционной жалобе он отметил, что фото мужчин в женской одежде не несет в себе "пропаганды ЛГБТ", а является снимком со съемок клипа на песню I Want to Break Free группы Queen, на которой изображены участники музыкального коллектива. Суд этот довод отклонил.
"Размещение на сайте фотографии участников группы Queen, переодетых в женскую одежду, не имеет под собой какой-либо музыкальной подоплеки с учетом общего смысла, распространяемой информации", – сказано в решении Мосгорсуда.
Действия Гевондяна суд расценил как пропаганду на том основании, что они дают "положительную оценку обоснования нетрадиционных сексуальных отношений, характеризующихся как естественные", а также "искажают" представление об отношениях между мужчиной и женщиной, "разрушая семейные ценности".
- Песня I Want to Break Free, написанная басистом Queen Джоном Диконом, вышла на альбоме The Works (1984). Клип песни представляет собой пародию на бесконечную мыльную оперу Coronation Street, которая многие годы шла на телеканале ITV, а также отсылает к коллажу британского художника Ричарда Гамильтона "Что делает сегодняшние дома такими разными, такими привлекательными?" (1956), который считается одним из самых ранних произведений поп-арта.