Мосгорсуд отклонил апелляцию жителя Москвы Давида Гевондяна, ранее оштрафованного по статье о "пропаганде ЛГБТ" за размещение во "ВКонтакте" картинки с изображением мужчин, переодетых в женщин.

Из решения Мосгорсуда, которое обнаружила "Верстка", следует, что речь идет о фотографии участников группы Queen, переодетых в женскую одежду во время съемок клипа на песню I Want to Break Free.

26 марта Нагатинский районный суд Москвы оштрафовал 21-летнего Давида Гевондяна по четырем протоколам о пропаганде экстремизма и ЛГБТ, об этом сообщала "Медиазона". Однако из решений районного суда было неясно, какое именно изображение "мужчин, переодетых в женскую одежду и аксессуары (детские заколки в волосах)", суд признал "пропагандой ЛГБТ".

Гевондян оспорил решение, ссылаясь на отсутствие состава правонарушения. В апелляционной жалобе он отметил, что фото мужчин в женской одежде не несет в себе "пропаганды ЛГБТ", а является снимком со съемок клипа на песню I Want to Break Free группы Queen, на которой изображены участники музыкального коллектива. Суд этот довод отклонил.

"Размещение на сайте фотографии участников группы Queen, переодетых в женскую одежду, не имеет под собой какой-либо музыкальной подоплеки с учетом общего смысла, распространяемой информации", – сказано в решении Мосгорсуда.

Действия Гевондяна суд расценил как пропаганду на том основании, что они дают "положительную оценку обоснования нетрадиционных сексуальных отношений, характеризующихся как естественные", а также "искажают" представление об отношениях между мужчиной и женщиной, "разрушая семейные ценности".