"Патриотизму нельзя научить". Зачем московский учитель участвует в местных выборах

Учитель младших классов Даниил Несмелов выдвинул свою кандидатуру на выборы муниципальных депутатов по Басманном району Москвы. Его зарегистрировали. После начала войны с Украиной Несмелов подписал письмо учителей против вторжения в Украину. 21-летний педагог считает патриотическое воспитание в том виде, в котором оно существует сейчас в России, бессмысленным, и сочувствует учителям, которые пострадали из-за антивоенных взглядов. Муниципальный кандидат не собирается эмигрировать, потому что не хочет бросать работу учителя и свою семью. О репрессиях против учителей и муниципальных депутатов, проблемах средней школы и противостоянии собственному страху Даниил Несмелов рассказал Радио Свобода.

– Как вы восприняли новость о приговоре учительнице из Пензы Ирине Ген, на которую донес ученик? Преподавательницу английского языка осудили на пять лет условно за то, что она назвала в разговоре со школьниками Украину суверенным государством.

– Ирине Ген запретили заниматься профессией в течение трех лет. Это жесточайшее наказание для учителя. Мне ее искренне жаль, но и ребенка, записавшего на диктофон речь учительницы, я тоже не могу осуждать. Все-таки это ребенок с несформировавшимся мировоззрением. Подростки еще многого не понимают и принимают все сказанное за чистую монету. В целом, приговор учительнице – ужасная ситуация. Возможно, я приговор Ирине Ген воспринял немного лично, потому что она работала учительницей английского языка, как и моя мама. В педагогических вузах и колледжах студентов учат рассказывать детям правду, а получается, что на самом деле нам надо доносить до учеников только политически верную правду, которую устанавливает партия. Наверное, в школах скоро появятся политруки, все к этому идет. В школах с 1 сентября планируют устраивать поднятие российского флага и проводить специальные уроки патриотизма. Всем, конечно, понятно, что это не будет работать. Дети станут опаздывать, раздражаться, стоять и думать: "Нас подняли очень рано, чтобы просто посмотреть, как поднимают флаг". Зачем все это патриотическое воспитание?! Патриотизму нельзя научить. Это давно должны понять наши чиновники. Ребенок может последовать примеру взрослого, если он в самом деле любит свою страну. Не будет школьник любить Родину, потому что просто так надо. Тем более, ребенок не станет патриотом, если он видит, как трудно выживать его семье. У младших школьников основная ценность – родители. Не начнет ребенок любить государство, которое делает его близких несчастными. Кроме того, у нас какая-то искаженная версия патриотизма, мол, мы – хорошие, мы – рыцари в сияющих доспехах, а все вокруг враги.

– Как, на ваш взгляд, школьные учителя относятся к войне с Украиной?

– В начале войны больше тысячи школьных учителей подписали обращение против этой катастрофы. Так они в письме назвали вторжение на территорию Украины. Это очень обнадеживает. Лично я от учителей, в основном, от руководства, слышу скорее провоенные, идеологически правильные высказывания, но я в школе работаю совсем недолго. И, как правило, учителя молчат о войне. Процентного соотношения тех, кто за войну, и тех, кто против, я не знаю. Предполагаю, что оно примерно такое же как и во всем российском обществе.

Патриотизму нельзя научить

– Вас заставляли проводить уроки, оправдывающие необходимость войны с Украиной?

– Меня не принуждали ни в какой форме. Я знаю, что в моей школе классных руководителей в начале войны собирали и показывали им интервью Маргариты Симоньян и Марии Захаровой.

– Вы бы согласились провести такой урок?

– Я откажусь, потому что не моя обязанность проводить урок, к которому я не готовился. Если бы меня заставили провести такой урок вместо занятия по моему предмету, я бы сказал, что у меня есть план, который мы составляем в начале года, и ему надо следовать.

– Вы не боитесь что антивоенная позиция станет причиной увольнения из школы?

– Возможно, это подрывает мои профессиональные перспективы, но я не хочу молчать. В школе я о своих взглядах никому не говорю. Хотя недавно директор узнал, что я участвую в муниципальных выборах. Как только я подал документы на регистрацию на выборы, мне позвонили из школы и спросили: "идеологически я участвую в выборах от "Яблока" или просто так". Я ответил, что поддерживаю идеи партии. Администрация школы узнала, что я избираюсь не в том округе, в котором преподаю, и пожелали мне удачи. До сих пор у меня не было из-за моих политических взглядов никаких проблем, но я начал работать в школе до 24 февраля. Может быть, ситуация поменяется в будущем. Но сам я работу в школе бросать не собираюсь.

– Почему вы решили принять участие в муниципальных выборах?

– Эта мысль у меня зрела еще с прошлого года, когда я помогал кандидату Петру Карманову. Он выдвинул свою кандидатуру на довыборы в Мосгордуму. Я решил, что муниципальные выборы не такие сложные, как выборы в Мосгордуму, с них можно начать. Кроме того, участие в муниципальных выборах – это возможность абсолютно законно заявить о своем мнении, отличном от того, которое нам сейчас пытаются привить. Я считаю, что участие в одиночном пикете или митинге против войны это очень рискованно, и на такой риск я пойти не могу. Я выражаю свое отношение к войне иначе, например, я подписал открытое письмо учителей против вторжения в Украину.

– Чем вы как депутат можете быть полезным жителям Басманного района?

– Да, муниципалитеты на сегодняшний момент – этот органы с довольно маленьким количеством полномочий, но это площадки для отстаивания своего мнения перед аудиторией, хоть и небольшой. Предвыборная кампания ближайших муниципальных выборов построена на демонстрации своей позиции, отличной от позиции власти. Я во время общения с избирателями о своих взглядах на войну ничего не говорю, если избиратель меня не спрашивает. Сами речь о войне жители Басманного района, по моему опыту, не заводят. По крайней мере со мной никогда этого не происходило. Мне ни разу не удалось высказать в разговоре с избирателями свою антивоенную позицию. Во время обхода жителей меня и другого кандидата в муниципальные депутата от "Яблока" Икара Шлегеля начали отговаривать участвовать в выборах: "Вы такие молодые, вся жизнь впереди, получайте профессию. А политикой пусть занимаются другие люди". Но, главным образом, местные жители обеспокоены не войной, а проблемами ЖКХ, капремонта и здравоохранения. И я готов заниматься решением насущных проблем жителей Басманного района. Мы будем проводить независимую от управы политику. Мы собираемся делать то, что нужно местным жителям, а не чиновникам. Управа немного побаивается независимых депутатов, потому что за ними стоит воля нескольких сотен жителей.

– Как вы думаете, почему Муниципального депутата Алексея Горинова за слова о гибели детей в Украине посадили на 7 лет?

– Наказание Алексея Горинова было предупреждением Яшину. Илья Яшин громкий политик и, соответственно, к нему приковано много внимания. Рано или поздно Илью Яшина арестовали бы. Я бесконечно уважаю смелость Ильи Яшина и его решение остаться в России. Горинова очень жалко. Где такое видано и слышно, что за собственное мнение человека могут посадить на семь лет?!

Где такое видано и слышно, что за собственное мнение человека могут посадить на семь лет?!

– Вам не страшно заниматься политикой?

– Немножко страшно. Хотя я всего лишь никому не известный 21-летний учитель, до меня могут докопаться, и я это прекрасно понимаю. Но я все-таки решил идти против этого страха. Я хочу сделать хоть чью-то жизнь немного лучше. Если нас выберут, то это возможно.

– Вы не планируете эмигрировать из России?

– В начале войны я думал об эмиграции, потому что был очень ошарашен. Но потом я понял, что меня там никто не ждет и не поддержит. Я не могут здесь бросить все и начать за границей с нуля. В первую очередь, я не хочу бросать мою семью: родителей, с которыми я до сих пор живу, и своих двух младших братьев. И свою работу учителя я не хочу бросать. Несмотря на несогласие с коллегами в вопросах политики, я уважаю их как людей. Я – патриот своей страны, ее народа и культуры, и я не хочу это все бросать. Россия для меня – это не то, что нам сейчас пытаются пропихнуть.

Хотя я всего лишь никому не известный 21-летний учитель, до меня могут докопаться,

– Не кажется ли вам, что гражданам России, большая часть из которых никак не выражает свое несогласие с войной, не нужны такие политики, как вы?

– Люди откровенно запуганы тем, что их ждет в случае, если они как-то выскажут свое отношение к войне. Жители России в своем большинстве не способны так рисковать. Но все же смельчаков, готовых сесть за свою позицию, мы постоянно видим на одиночных пикетах во всей России.

– Какие проблемы средней российской школы вас беспокоят в первую очередь?

– Очень большая забюрократизированность и дефицит кадров. Из нашей группы в колледже на работу в общеобразовательную школу пошли примерно 10 процентов выпускников. Выпускники педагогических вузов, увидев весь этот мрак, отказываются от мечты работать учителем. В нашей школе в прошлом учебном году не было достаточного количества учителей математики и мне пришлось преподавать этот предмет, хотя я только получаю профессию учителя математики.

– Почему вы выбрали профессию учителя?

– Мне с детства нравилось кого-то чему-то обучать. С 10-го класса я работал репетитором по математике. Как только я получил свой небольшой пятый класс, который я обучал последний семестр, я очень обрадовался. Особенно меня радует, когда дети добиваются успехов. Когда мы в конце года прощались, ученики говорили, что будут счастливы встретиться со мной в новом учебном году. Мне было приятно слышать такие слова.

– Чтобы бы вы изменили в средней школе, если бы пришли к власти?

– Я лишь год работаю в школе, и могу сейчас предложить только очевидное и необходимое: поднять учителям зарплату. В Москве учителя относительно неплохо зарабатывают. В регионах, даже в Московской области, зарплаты учителя редко достигают 40 тысяч. Ужасно, что педагог получает столько же сколько продавец в супермаркете. Мне как московскому учителю повезло, но у 99 процентов учителей денег хватает только на еду и оплату ЖКХ.