Московского муниципального депутата Алексея Горинова отправили в СИЗО 

Суд в Москве арестовал на один месяц муниципального депутата Красносельского округа столицы Алексея Горинова, обвиняемого в распространении фейков о российской армии. Согласно материалам уголовного дела, во время заседания совета депутатов Горинов назвал так называемую "спецоперацию" вооружённых сил РФ на территории Украины "войной" и говорил о гибели украинских детей.

Кроме того, по версии следствия, Горинов договорился со своей коллегой, муниципальным депутатом Еленой Котёночкиной, "дискредитировать военных, используя служебное положение".

Котёночкина также является обвиняемой по уголовному делу, но в данный момент находится за пределами России. Её планируют объявить в розыск.

В начале апреля прокремлёвские телеграм-каналы распространяли ссылку на запись заседания совета депутатов Красносельского округа, состоявшегося 15 марта. Депутаты, по предложению Алексея Горинова, объявили минуту молчания "в память жертв агрессии в Украине". Горинов также отметил, что все усилия гражданского общества в России должны быть направлены на то, чтобы остановить войну.

В свою очередь Елена Котёночкина предложила отменить в связи с начавшейся войной мероприятия, посвящённые Дню Победы, а также заявила, что в России "образовалось фашистское государство".

Запись заседания отправили в Генеральную прокуратуру, после чего против депутатов было возбуждено уголовное дело. Горинову и Котёночкиной грозит до 10 лет тюрьмы. По словам ещё одного мундепа Красносельского округа Ильи Яшина, дело открыли после обращения двух депутатов Госдумы: Олега Леонова из фракции "Новые Люди" и единоросса Александра Хинштейна.