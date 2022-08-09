Московского оппозиционного депутата Владимира Залищака сняли с выборов 

Симоновский суд Москвы отменил регистрацию оппозиционного кандидата в депутаты по Донскому муниципальному округу столицы Владимира Залищака, постановив, что он "призывал к экстремистской деятельности".

По данным правозащитного проекта "ОВД-Инфо", иск на Залищака подал в суд другой кандидат по округу - Сергей Азаров. В иске было указано, что Залищак участвовал в деятельности штабов Навального и Фонда борьбы с коррупцией, которые признаны в России экстремистскими организациями. В качестве доказательств суду были представлены посты Залищака в социальных сетях, в которых он выражал поддержку Алексею Навальному и его проекту "Умное голосование".



Во вторник ещё один потенциальный оппозиционный кандидат в московские муниципальные депутаты, журналист и бывший мундеп Илья Азар, заявил, что его решили снять с выборов, возбудив против него административное дело о демонстрации экстремистской символики. Осуждённые по этой статье также не имеют права избираться. При этом, по словам Азара, в предстоящих выборах он и сам не планировал участвовать.

Ранее Илья Азар был дважды обвинён в дискредитации действий российской армии. По первому делу его оштрафовали на 60 тысяч рублей. По второму суд ещё предстоит.