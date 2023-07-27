Московскую судью приговорили к 9 годам колонии за коррупцию

Мосгорсуд приговорил бывшую судью Арбитражного суда Москвы, жену бывшего заместителя генерального прокурора Елену Кондрат к девяти годам колонии общего режима за посредничество при получении крупной взятки. По версии следствия, она пыталась убедить взять взятку свою бывшую помощницу, также ставшую судьёй.

Согласно приговору, в 2020 году Кондрат рассказала своей коллеге — судье Арбитражного суда Елене Махалкиной, что к ней обратились лица, готовые передать 50 тысяч долларов за позитивное для них решение по делу. Во время разговоров по телефону и личных встреч Кондрат убеждала судью Махалкину принять взятку, утверждало следствие.

Уже после возбуждения дела, как утверждается, Кондрат уехала в Грозный, чтобы сменить фамилию и уехать за границу. Дело на неё было заведено с согласия Высшей квалификационной коллегии судей в июле 2021 года. В январе 2022 она была лишена полномочий, а в марте ушла в отставку.

45-летняя Кондрат свою вину не признала. Она говорила, что передала Махалкиной не взятку, а деньги на покупку квартиры, которые та попросила ей одолжить, передаёт РБК. Её защита утверждает, что она стала жертвой провокации ФСБ. В Грозный судья, как утверждалось, ездила на отдых в санаторий.

Кондрат — жена бывшего заместителя генерального прокура России генерал-полковника Ивана Кондрата. Их сын Николай, студент второго курса юрфака МГУ, обвиняется в убийстве своего водителя, а также подготовке нескольких покушений, в том числе на жизнь Махалкиной. Её он, как утверждается, планировал застрелить из арбалета, чтобы отомстить за дело матери. Дело против него слушается с февраля 2023-го в Мособлсуде.