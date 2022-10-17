Москва и Киев обменялись пленными. Украина вернула к себе 108 женщин

Киев вернул из российского плена 108 женщин, включая 12 гражданских. Об этом сообщил советник президента Украины Андрей Ермак. По его словам, среди вернувшихся на родину 37 эвакуированных с завода "Азовсталь".

Ермак отметил, что в числе обменянных несколько женщин, попавших в заключение ещё в 2019 году за их "проукраинскую позицию".

В свою очередь глава самопровозглашённой "ДНР" Денис Пушилин написал в телеграме, что Украина передала 80 гражданских моряков, а также 30 военнослужащих из республик Донбасса и регионов России. Пушилин отметил, что обмен состоялся по формуле "110 на 110".

Крупный обмен Россия и Украина проводили 22 сентября. Тогда Киеву выдали 215 человек, включая бойцов батальона "Азов". В Россию вернулись 55 человек, включая воевавших на стороне сепаратистов в Донбассе. Среди выданных России был пророссийский политик Виктор Медведчук. Посредником в обмене выступала Турция.

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