Москва и Ново-Огарево готовятся к ракетным ударам | Грани времени с Мумином Шакировым

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• ПВО в центре Москвы. Одна из систем - "Панцирь С-1" - установлена на вертолетной площадке главного здания Минобороны на Фрунзенской набережной. Показуха или защита от украинских дронов-комикадзе? Кого хочет напугать Шойгу?

• Встреча в формате "Рамштайн" в Германии без сюрпризов. Танков «Абрамс» и «Леопардов» не будет, но Украина получит много другого оружия? Когда Киев перейдет от обороны к контрнаступлению?

• Два года с возвращения в Россию и ареста Алексея Навального. Акции в поддержку оппозиционного политика и других российских политзаключенных по всему миру. Как спасти жизнь Навальному и облегчить участь гражданских активистов, сидящих за решеткой?

• Европарламент поддержал создание международного трибунала для Путина и военного руководства России. Насколько легитимен будет этот трибунал, если его не поддержат ООН и другие международные организации? Каковы шансы, что Путин и его окружение окажутся на скамье подсудимых в Гааге?

• Президент Казахстана распустил парламент и назначил внеочередные выборы. Нурсултан Назарбаев больше не политик и не отец нации. Астана ограничивает пребывание россиян в стране. Кто стоит за этим решением: Москва или местные власти?

Итоги недели подводит Мумин Шакиров с военным экспертом Михаилом Самусем, руководителем юридической линии ОВД-Инфо Марией Чащиловой, юристом и общественным деятелем Марком Фейгиным и политологом из Казахстана Димашем Альжановым.