Москва подвела, попробуем Пекин? Иран ищет надежного союзника

Июньская война с Израилем уничтожила высший эшелон военного руководства Ирана, нанесла ущерб его противовоздушной обороне и показала уязвимость его военно-воздушных сил. В течение нескольких дней Израиль установил превосходство в воздухе, что открыло путь для нанесения американских авиаударов по ядерным объектам Ирана. Но война также проверила на прочность союз Ирана с Россией, которая во время 12-дневного конфликта оказывала Тегерану не более чем дипломатическую поддержку.

Сейчас, когда вера в Москву упала, Иран срочно пытается восстановить свою оборону – и обращается к Китаю за передовой военной техникой, которую Россия не смогла поставить. Но, поворачиваясь в сторону Пекина, Тегеран сталкивается с новыми препятствиями и скептицизмом, что показывает как ограниченность его возможностей, так и глубину его стратегической изоляции.

Россия: стратегический партнер только на словах

Несмотря на недавно подписанное соглашение о стратегическом партнерстве и годы тесного сотрудничества, поддержка Ирана со стороны России во время этого кризиса оказалась в основном риторической.

Как отмечает иранская реформистская газета Shargh, выяснилось, что "этот союз в критические моменты основывается скорее на изменчивых интересах, чем на твердых обязательствах". Хотя президент России Владимир Путин осудил удары США как "неоправданные" и предложил диалог, он не взял на себя никаких обязательств по оказанию военной помощи. Более того, Кремль неоднократно настаивал на том, что в договоре о партнерстве с Ираном нет положений о военной помощи во время войны.

Али Мотахари, бывший вице-спикер иранского парламента, отразил растущее чувство разочарования в посте в социальной сети X. Он отметил, что Россия отказалась продать Ирану системы противоракетной обороны С-400, несмотря на то, что Тегеран поставляет Москве беспилотники для войны в Украине, в то время как Турция и Саудовская Аравия получили от России такие системы. Мотахари утверждает, что нежелание России объясняется опасениями, что Иран может использовать С-400 против Израиля, что обнажает поверхностность так называемого стратегического партнерства, о котором говорит Путин.

Попытки Ирана приобрести передовую российскую военную технику, в том числе истребители Су-35 и боевые вертолеты Ми-28, также зашли в тупик. Как пишет Shargh, "за исключением некоторых учебно-тренировочных самолетов, ни одно из обещанных средств не было поставлено". При этом в качестве основных причин называются производственные проблемы в России и дипломатическое давление со стороны стран Персидского залива, Израиля и Соединенных Штатов.

За исключением учебно-тренировочных самолетов, ничего не было поставлено

Такая модель отказа от обязательств, вероятно, заставила иранских чиновников и аналитиков открыто усомниться в надежности России как союзника.

Китайское нежелание и реальная политика

В условиях, когда Россия показала себя как ненадежный партнер, Иран, по неподтвержденным сообщениям иранских и западных СМИ, обратился к Китаю в надежде приобрести передовую военную технику, в частности, многоцелевой истребитель Chengdu J-10C.

Военно-воздушные силы Ирана сильно устарели и плохо оснащены для противостояния современным противникам. Они состоят в основном из устаревших американских и советских самолетов, приобретенных еще до революции 1979 года. Многие из них поддерживаются в рабочем состоянии за счет использования подручных деталей и разного рода технических импровизаций.

J-10C – это однодвигательный истребитель поколения 4,5, оснащенный современной авионикой, радаром AESA и способный нести ракеты дальнего радиуса действия PL-15. Он считается достойным, хотя и не равным, соперником израильского F-35I.

Однако, по словам Андреа Гизелли, преподавателя Эксетерского университета и руководителя исследовательского проекта ChinaMed, нежелание Китая поставлять самолеты Ирану носит ярко выраженный характер. "Пекин пытается стабилизировать отношения с Вашингтоном, чтобы выиграть время для дальнейшего повышения своей технологической и экономической самодостаточности, – говорит Гизелли в интервью Радио Свобода. – Это важнее, чем восстановление иранских ВВС".

Пекин пытается стабилизировать отношения с Вашингтоном. Это важнее, чем восстановление иранских ВВС

Другие эксперты также согласны с тем, что отношения Китая с региональными соперниками Ирана способствуют его нежеланию укреплять иранские вооруженные силы. "Китай выступает в качестве экономического или геополитического актора на Ближнем Востоке", – отмечает Хамидреза Азизи, научный сотрудник Германского института международных отношений и безопасности. По его словам, Пекин ценит свои отношения с суннитскими арабскими соседями Ирана – Катаром, Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами, которые являются важнейшими поставщиками энергоносителей и торговыми партнерами, но поддерживают осторожные отношения с Тегераном.

Аналитики сходятся во мнении, что наиболее эффективным способом поддержки Ирана со стороны Китая являются постоянные закупки нефти, которые обеспечивают Тегерану жизненно важные доходы в условиях санкций. По мнению Гизелли, для Пекина сохранение доступа к энергоресурсам и недопущение дестабилизации региона перевешивают любые потенциальные выгоды от продажи Ирану передового оружия.

Стратегическая изоляция Ирана

События последних недель обнажили глубину стратегической изоляции Ирана. И Москва, и Пекин поставили свои собственные интересы и отношения с противниками Ирана выше любых официальных союзнических обязательств.

Как заключает Shargh, нежелание России выйти за рамки политических заявлений сильно подорвало доверие к ней как к союзнику, в то время как реальная политика Китая гарантирует, что любая значимая военная поддержка останется недоступной.

Фарзан Сабет, ведущий исследователь Женевского института международных отношений, сказал Радио Свобода, что у Ирана "нет хороших вариантов", когда речь идет о зарубежных военных партнерах. Даже если Тегерану удастся приобрести истребители у Пекина, ему понадобится гораздо больше, чем он может заплатить, чтобы иметь возможность поддерживать превосходство в воздухе в будущих конфликтах, по крайней мере, в своем собственном небе.

"Это очень, очень дорого, – говорит Сабет – Учитывая, что Иран находится под санкциями, неясно, откуда он возьмет средства, чтобы заплатить за самолеты".