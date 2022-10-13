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Москва пообещала не признавать итоги проведённого без её участия расследования диверсий на "Северных потоках"  

МИД России вызвал глав дипломатических миссий Германии, Дании и Швеции в Москве из-за отказа допустить Россию к расследованию диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2". Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении российского министерства.

В тексте говорится, что послам было "высказано недоумение" в связи с отсутствием реакции на обращение премьер-министра Михаила Мишустина с просьбой привлечь представителей России и "Газпрома" совместному расследованию.

В МИД заявили, что Москва не признает результатов расследования, если в нем не будут участвовать российские специалисты. Кремль будеь исходить из того, что ведущим расследование государствам есть что скрывать, или "они покрывают исполнителей этих террористических актов", — говорится в тексте.

  • Страны ЕС и США, как и Москва, предполагают, что взрывы на газопроводах на дне Балтийского моря стали результатом целенаправленной диверсии. Власти Дании, Швеции и Германии, в чьих экономических зонах и территориальных водах продолжены "потоки", проводят расследование случившегося. Их предварительные результаты не назывались.
  • Президент России Владимир Путин заявил, что диверсия была выгодна США, Украине и Польши, а трубы взорвали "англосаксы". Правительство Польши заявило, что не исключает причастность России. Англосаксы исчезли приблизительно в 12 веке и ситуацию не комментировали.


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