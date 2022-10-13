МИД России вызвал глав дипломатических миссий Германии, Дании и Швеции в Москве из-за отказа допустить Россию к расследованию диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2". Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении российского министерства.

В тексте говорится, что послам было "высказано недоумение" в связи с отсутствием реакции на обращение премьер-министра Михаила Мишустина с просьбой привлечь представителей России и "Газпрома" совместному расследованию.

В МИД заявили, что Москва не признает результатов расследования, если в нем не будут участвовать российские специалисты. Кремль будеь исходить из того, что ведущим расследование государствам есть что скрывать, или "они покрывают исполнителей этих террористических актов", — говорится в тексте.