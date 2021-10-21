Москва заплатила ресторанному гиду Michelin до 90 миллионов рублей за оценку расположенных в городе заведений. Такую оценку приводит российская версия журнала Forbes. Мэрия будет доплачивать составителям гида за его обновление. Там это объясняют тем, что присутствие в путеводителе повышает туристическое значение города.

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Путеводители Michlein выходят с 1900 года, включённые в него заведения обычно считаются одними из лучших в мире. До 2021 года в нём не была представлена Восточная Европа. 14 октября девять московских ресторанов впервые попали в гид. Два из них — Artest-Chef's Table и Twins Garden получили две звезды из трёх, что, согласно критериям оценки, означает, что путешественникам специально стоит заехать в Москву, чтобы посетить их.

Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал включение города в рейтинг Michlein ещё в декабре прошлого года. По данным Forbes, переговоры шли с начала 2010-х годов, однако им мешали политические скандалы, ограниченное число качественных ресторанов в городе и коррупция. В 2018 году переговоры стал вести городской Комитет по туризму, который завершил их за полтора года, пишет журнал.

По данным издания, местные правительства во многих случаях финансируют появление гида. Офис по туризму Кореи в 2016 году заплатил Michelin за составление гида по Сеулу порядка 1,8 миллиона долларов. Заместитель директора по стратегическим проектам Комитета по туризму Дина Ким в комментарии журналу назвала гид "международным магнитом", который привлечет в столицу требовательных путешественников.