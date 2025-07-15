Москвича приговорили к 3 годам за переведённые ФБК 1500 рублей

Пресненский районный суд Москвы приговорил во вторник москвича Дмитрия Марсова к трём года лишения свободы в колонии по статье о финансировании экстремистской деятельности. Его признали виновным в том, что он отправлял пожертвования Фонду борьбы с коррупцией, который российские власти признали экстремистской организацией. О приговоре сообщает"Медиазона".

Прокуратура просила приговорить Марсова к 4,5 годам колонии.

Защита просила не назначать Марсову наказание, связанное с лишением свободы. Сам Марсов признал, что переводил ФБК деньги, но отметил, что ещё в 2021 году добровольно отменил подписку. В последнем слове он сказал, что раскаивается: "Глупо считать, что какая-то организация может справиться с коррупционерами". Адвокаты обратили внимание на то, что сумма пожертвований не превысила минимального размера оплаты труда, и подчеркнули, что Марсов отменил подписку "из чувства патриотизма".

Дмитрий Марсов был арестован в апреле нынешнего года. Его признали виновным в том, что с августа по декабрь 2021 года он сделал пять ежемесячных донатов фонду по 300 рублей каждый — всего полторы тысячи рублей. Власти признали ФБК экстремистским в июне 2021 года. Как пишет "Медиазона", Марсов после задержания решил сотрудничать со следствием и в частности выдал все пароли от техники. У Марсова пятеро детей, трое из них — несовершеннолетние.

За пожертвования основанному Алексеем Навальным Фонду борьбы с коррупцией в России к уголовной ответственности уже были привлечены более 20 человек. "Медиазона" в феврале писала, что в теории под угрозой оказались все жертвователи фонда из России в период с августа 2021 по февраль 2022 года, когда российские банки из-за войны в Украине отключили от международных переводов. Наказание по статье о финансировании экстремистской деятельности предусматривает штраф до 800 тысяч рублей или до 8 лет колонии.