Москвича с инвалидностью арестовали за надпись "Нет войне" на снегу

Жителя Москвы с инвалидностью арестовали на десять суток за надпись "Нет войне" на снегу, сообщает телеграм-канал "Осторожно, новости".

Дмитрия Фёдорова задержали полицейские в центре столицы при выходе из Парка Горького, куда он пришёл покататься на коньках. Надпись "Нет войне" он сделал пальцем на заснеженном турникете.

В итоге на него оставили административные протоколы о дискредитации российской армии и неповиновении полиции, хотя Фёдоров заявляет, что поехал с полицейскими в отдел добровольно.

Кроме того, в суде он доказал, что имеет статус инвалида 3 группы, однако на меру наказания это не повлияло.