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Москвичам рекомендуют носить маски из-за смога от пожаров

Архивное фото, август 2010 года

Роспотребнадзор из-за задымления и запаха гари в Москве и Подмосковье, вызванных природными пожарами в Рязанской области, рекомендовал населению принять меры, чтобы не допустить отравления продуктами горения. В частности, в ведомстве советуют носить на улице медицинские маски, сократить прогулки с детьми и занятия спортом и работу на воздухе.

По словам ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, юго-восточный ветер, несущий из Рязанской области частицы горения, сохранится в ближайшие двое суток.

17 августа жители юго-западных, южных и западных районов Москвы пожаловались на запах гари, а в четверг запах дошел и до севера столицы. Рослесхоз объяснил это пожарами в Рязанской области.

По словам губернатора региона, горит 181 гектар леса. В Клепиковском и Спасском районах области, а также в Окском заповеднике со вчерашнего дня действует режим ЧС.

В МЧС региона отмечают, что к тушению лесных пожаров привлекли не менее 353 человек и 127 единиц техники и отправили подкрепление из Москвы.

При этом Рослесхоз обвинил рязанские власти в том, что они скрыли настоящие масштабы пожаров, что не позволило вовремя отреагировать на них.

В "Гринписе" рассказали, что пожары в Рязанской области возникли "на обширном пространстве гарей 2010 года". По предварительным данным, возгорание "с высокой вероятностью" произошло по вине человека. Установившиеся жара и засуха создают благоприятные условия для развития пожара, отметили экологи.

В 2010 году пожары из-за жары и отсутствия осадков возникли в 20 регионах России, погибли более 50 человек, а Рязанская и Московская области стали одними из наиболее пострадавших.

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