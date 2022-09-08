Москвички, которых пытал в ОВД полицейский, установили его личность

Три москвички, которые в марте подверглись пыткам в отделе полиции после того, как их задержали на антивоенной акции в центре столицы, установили личность пытавшего их полицейского, сообщает Русская служба Би-Би-Си.

19-летнюю Настю, 22-летнюю Марину и 26-летнюю Александру задержали вечером 6 марта и отвезли в ОВД по району Братеево. Там не назвавший своего имени полицейский в штатском, заводя девушек поочередно в свой кабинет, избивал их, душил пластиковым пакетом, а также угрожал убийством и сексуальным насилием.

Позже более десяти задержанных, доставленных в тот вечер в ОВД "Братеево", рассказали, что подверглись физическому насилию со стороны одного и того же полицейского в штатском. Часть издевательств некоторым из задержанных удалось записать на диктофон и камеру телефона. Тем не менее, попытки установить личность полицейского и привлечь его к ответственности ни к чему не привели: в Следственном комитете не нашли основной для возбуждения уголовного дела.

Спустя шесть месяцев, благодаря утечке личных данных пользователей сервиса "Яндекс.Еда" и заказам, сделанным в ОВД "Братеево", трём потерпевшим девушкам удалось установить личность издевавшегося над ними полицейского. Им оказался сотрудник отдела Иван Рябов. Также потерпевшие установили личность его начальника, который, со слов девушек, фактически санкционировал пытки: это подполковник полиции Алексей Федоринов. В марте он был исполняющим обязанности начальника ОВД.

Информацию о Рябове и Федоринове передали в Следственный комитет, прокуратуру и МВД, однако ни в одном из ведомств снова не нашли оснований для возбуждения уголовного дела.