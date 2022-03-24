Москвичку обвинили в дискредитации армии из‑за нашивки с зачёркнутым Путиным

Жительницу Москвы обвинили в дискредитации российской армии из-за нашивки на сумке с перечёркнутым изображением Владимира Путина, сообщает правозащитный проткет "ОВД-Инфо".
Женщину, имя которой не сообщается, задержали в московском аэропорту Внуково. По её словам, некоему гражданину, находившемуся в здании аэропорта, не понравилась сумка с портретом Путина и он вызвал полицию. Согласно административному протоколу, составленному на задержанную, она "с помощью нашивки в лице главнокомандующего дискредитировала вооруженные силы РФ и специальную операцию". После составления протокола женщину отпустили из полиции до суда.
- После российского вооружённого вторжения на территорию Украины власти РФ ввели новый закон об административном и уголовном наказании за "дискредитацию действий российской армии" и "публичном распространении заведомо ложной информации" о российских военных. Обвиняемым по этим статьям грозят как крупные штрафы, до 50 тысяч рублей, так и лишение свободы сроком до 15 лет.
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