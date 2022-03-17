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Москвичку оштрафовали на 30 тысяч рублей за жёлто-синюю шапку

Жительницу Москвы оштрафовали на 30 тысяч рублей за то, что она, согласно материалам административного дела, "находясь в общественном месте, демонстрировала предметы одежды и значок, раскрашенные в цвета флага Украины, выражающие явно негативное отношение к Вооруженным силам Российской Федерации". Кроме того, по версии полиции, обвиняемая "привлекала внимание блогеров".

Адвокаты москвички, имя которой не сообщается, рассказали, что под "предметами одежды" имеется в виду жёлто-синяя шапка, а под "значком" – сердечко тех же цветов.

  • Российское вооружённое вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. Почти сразу же жители российских городов начали выходить на акции протеста. На данный момент задержано в общей сложности более 15 тысяч человек. У многих активистов проходят обыски.
  • Участникам антивоенных акций, согласно российскому законодательству (в частности, согласно новым законам о наказании за "дискредитацию действий российской армии" и "публичном распространении заведомо ложной информации" о российских военных), грозят как крупные штрафы, так и уголовное преследование.

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