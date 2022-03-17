Москвичку оштрафовали на 30 тысяч рублей за жёлто-синюю шапку

Жительницу Москвы оштрафовали на 30 тысяч рублей за то, что она, согласно материалам административного дела, "находясь в общественном месте, демонстрировала предметы одежды и значок, раскрашенные в цвета флага Украины, выражающие явно негативное отношение к Вооруженным силам Российской Федерации". Кроме того, по версии полиции, обвиняемая "привлекала внимание блогеров".

Адвокаты москвички, имя которой не сообщается, рассказали, что под "предметами одежды" имеется в виду жёлто-синяя шапка, а под "значком" – сердечко тех же цветов.

Российское вооружённое вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. Почти сразу же жители российских городов начали выходить на акции протеста. На данный момент задержано в общей сложности более 15 тысяч человек. У многих активистов проходят обыски.

Участникам антивоенных акций, согласно российскому законодательству (в частности, согласно новым законам о наказании за "дискредитацию действий российской армии" и "публичном распространении заведомо ложной информации" о российских военных), грозят как крупные штрафы, так и уголовное преследование.