Москвичку, протестовавшую против реновации, отправили под арест 

Бабушкинский районный суд Москвы отправил под домашний арест жительницу района Ольгу Кузьмину, которая в знак протеста против реновации привязала себя к дереву в парке.

Ранее на москвичку завели уголовное дело по статье "хулиганство".

Утром 9 августа Ольга Кузьмина залезла на дерево, требуя прекратить незаконную, по её мнению, стройку в Бабушкином районе по адресу улица Янтарная, 15. При себе у неё был арбалет - якобы для защиты в том случае, если её захотят насильно спустить на землю. Вечером полицейские, надев бронежилеты и щиты, залезли на дерево по пожарной лестнице и сняли Кузьмину.

При этом арбалет, который стал поводом для заведения уголовного дела, признан экспертами непригодным для стрельбы.