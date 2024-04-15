Москвичу прислали по почте украинский дрон "Баба-Яга"

В Москве задержали директора компании "Ард Сатком-сервис", которая поставляет телекоммуникационное оборудование. В его офисе в ходе обыска сотрудники ФСБ обнаружили украинский беспилотник, который российские военные прозвали "Баба-Яга". Об этом пишет "База". Информацию об обнаружении беспилотника и задержании жителя Москвы сообщает также РИА "Новости" со ссылкой на экстренные службы.

Сотрудники ФСБ изъяли дрон, а задержанного увезли на допрос.

Как выяснилось позднее, беспилотник директору компании прислал один из бывших сотрудников, который находится в зоне боевых действий в Украине. Он намеревался разобрать и изучить его, чтобы создать аналог, но не успел: к нему пришли с обыском сразу после получения посылки. В ходе опроса он рассказал, что его интересовала система связи конкретного беспилотника.

По его словам, в дрон встроена антенна Starlink с модулем, который путает спутники и выдает ложную геопозицию. Компания „Ард Сатком сервис“, которой он руководит, хотела создать подобный беспилотник, пишет "База".

Как рассказал в разговоре с The Insider гендиректор компании "АвиаНовации", конструктор беспилотников Сергей Товкач, сейчас по закону на перемещение любого дрона в России нужно оформлять бумагу. "Учитывая налёты дронов, этот москвич попал не потому, что ему прислали Starlink, а потому, что ему прислали дрон. Если бы ему отдельно Starlink прислали, никто бы его не трогал", — отметил он.

Украинский беспилотник под именем "Баба-Яга" – это переделанный под боевые цели сельскохозяйственный дрон со встроенным модулем Starlink. Беспилотники такого типа способны нести заряды весом до 50 килограммов. Но при полной загрузке они поднимаются не выше 30 метров и летят со скоростью не более 40 км/ч. При этом дрон очень шумный.

Эти беспилотники обычно используют для опрыскивания полей. Они оснащены несколькими радиоканалами, защищенными от навигационных помех по разным частотам. Они могут летать по маршруту в соответствии с заданной программой без связи с оператором.