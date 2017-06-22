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Знаменитая мечеть Мосула взорвана боевиками-экстремистами

Мечеть и ее "горбатый" минарет 24 мая 2017 года

Боевики террористической сети ИГИЛ (запрещена в России) в понедельник взорвали знаменитую соборную мечеть Мосула ан-Нури, заявили представители Пентагона и иракской армии.

Мечеть была одним из последних оплотов ИГИЛ в Мосуле. Согласно иракским военным, обороняющиеся взорвали ее, оказавшись почти в полном окружении. Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади объявил, что эта акция ИГИЛ "равносильна признанию поражения".

Мечеть ан-Нури с ее знаменитым "горбатым" покосившимся минаретом была символом Мосула. В ее стенах около трех лет назад глава ИГИЛ провозгласил создание так называемого нового халифата и призвал мусульман к священной войне. Для иракцев возвращение контроля над мечетью было бы большой символической победой.

Группировка ИГИЛ обвинила США в уничтожении мечети, которая, по ее словам, стала объектом воздушного налета. Американские и иракские источники категорически отвергли эту версию. Главнокомандующий американскими войсками в Ираке и Сирии генерал Стивен Таунсенд назвал уничтожение мечети отражением "бессердечной и безбожной идеологии ИГИЛ, которой не должно быть места в мире".

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