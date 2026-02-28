"Мотивация – помочь Украине". Реформа Интерлегионов ВСУ

В конце 2025 года стало известно, что в Украине расформировывают четыре подразделения Сухопутных войск ВСУ. В самом начале полномасштабной войны с Россией они создавались под общим названием "Интернациональные легионы". Согласно плану Генштаба, бойцы, в том числе иностранцы, которые служат в этих частях, должны были продолжить службу в штурмовых войсках.

В командовании ВСУ уверяют, что реформа – эволюционный процесс, а "легионы" уже сыграли свою роль. Но решение не понравилось как многим "легионерам", так и военным внутри цепочки командования ВСУ. Некоторые представители легионов заявляли, что решение отменить специальный статус "иностранных подразделений" может привести к существенному сокращению потока добровольцев в украинскую армию, а, возможно, и к полному его прекращению.

Ранее подразделения "Иностранного легиона" по сути были батальонами спецназа и подчинялись командованию Сухопутных войск. В них также были отдельные переводчики, облегчавшие коммуникацию. Перевод же на уровень штурмовиков означает не просто понижение статуса подразделений и "разбавление" батальонов бывшими заключенными, но и другой спектр задач на фронте, в том числе большее участие в затяжных позиционных боях. Реформа иностранных частей ВСУ уже привела к увольнениям из батальонов десятков человек.

Донбасс.Реалии рассказывают, сколько иностранцев ежемесячно вступают в ВСУ, как их вербуют, тренируют, и как военные этих подразделений относятся к реформе "Интернациональных легионов".

Видео на украинском языке:

"Uno, dos, tres": синхронно считают на испанском три группы военнослужащих ВСУ и на счет "три" начинают эвакуацию раненого. Для добровольцев из Южной Америки сегодня финальный день базовой военной подготовки. После нее они поедут в боевые части.

"Я – бывший военный и думал, что у меня есть опыт. Но это другая война, где тебя учат другим действиям, другим методам передвижения", – рассказывает военнослужащий ВСУ из Аргентины, который недавно приехал в Украину.

Его группа преодолевает всего несколько метров, как в небе появляется дрон: по заданию всем сразу приходится маскироваться.

Россия – наш общий враг

"Моя цель – стать военным. Дома я учился в военном институте. Но из-за идеологии и многих других вещей не разделяю взгляды своей страны, – говорит Хосе [имя изменено из соображений безопасности]. Он родом из Венесуэлы, но из-за режима Николаса Мадуро последние несколько лет жил в Чили. – Так что я приехал, чтобы достичь своей цели, к тому же Россия – наш общий враг".

Параллельно с теми, кто уже завершает обучение, другая группа иностранцев только начинает свой путь в украинской армии. Рабочих языков в новой группе два: английский и испанский.

Мотивация иностранцев, выбирающих путь службы в вооруженных силах Украины разная: кто-то искренне хочет помочь Украине воевать против России, кто-то ищет приключений, хочет заработать или желает кардинально изменить свою жизнь.

"Последние пять лет я работал в колл-центрах в Греции. Каждый день в новостях видел, как гибнут гражданские, – рассказывает доброволец из Германии с позывным "Берлин". – Я чувствовал бесполезность своей работы: там люди целыми днями жаловались на незначительные, неважные вещи и вели себя так, будто война заканчивается. А для многих людей война продолжается! Поэтому я решил, что [приехать в Украину] – это лучшее, что могу сделать".

Рядом с немцем курс базовой подготовки в украинской армии начинает португалец Сигма: за его плечами служба во Французском иностранном легионе.

То, что происходит в Украине – преддверие европейской войны

"Я много раз был на войне в Афганистане, и это просто еще одна война. Моя мотивация – помочь Украине, – говорит он. – Я считаю, что это долг всех европейцев, потому что то, что происходит в Украине – преддверие европейской войны. И эта война может прийти и захватить всю Европу".

Украинские военные говорят, что ежемесячно в подразделения ВСУ вступают до 600 иностранцев. В настоящее время в ВСУ служат добровольцы из 75 стран, говорит заместитель начальника отдела координации по вопросам прохождения военной службы иностранцами в ВСУ Константин Милевский. Около 40% иностранных добровольцев ВСУ приезжают из Южной Америки. Все иностранцы в украинской армии имеют те же права и обязанности, что и граждане Украины, но могут расторгнуть контракт по собственному желанию после полугода службы.

"Мы не пытаемся привлечь в ряды ВСУ людей больше, чем сможем им уделить внимания. Что такое внимание? Это подготовка, боевая слаженность, оснащение их вооружением, обмундированием. Можно, конечно, увеличить количество добровольцев до условной тысячи, полутора и десяти (в месяц), но если некому заниматься этими людьми, то результата не будет", – рассказывает Милевский.

Алгоритм действий для иностранных добровольцев ВСУ примерно таков:

они заполняют заявку на украинских официальных ресурсах;

далее с ними связываются рекрутеры;

происходит видеособеседование;

если собеседование проходит успешно, иностранца приглашают в Украину.

"Я написал через официальный сайт, мне ответили в течение нескольких дней, взяли мои данные, я также записал информацию, куда нужно прибыть. Тяжелее всего было достать билет на самолет, я это сделал самостоятельно, и через два месяца уже был здесь", – рассказывает доброволец из Аргентины.

Многие украинские военные подразделения самостоятельно занимаются рекрутингом граждан других стран, это не запрещено. Но основная доля иностранцев в армии Украины с 2022 года служила в составе Сухопутных войск в четырех Интернациональных легионах. Они представляли собой отдельные воинские подразделения.

В конце 2025 года года три из них неожиданно решили ликвидировать. Как было объявлено, их личный состав было решено передать в штурмовые полки, а 4-й Интернациональный легион переформатировали в учебный центр.

Мы набирали иностранцев в эти легионы, набираем и будем набирать

"Они не были ликвидированы. Они были просто интегрированы в штурмовые войска в составе Сухопутных войск, – объясняет эти изменения в ВСУ Константин Милевский. – У них по факту ничего не изменилось! Бренд "Интернационального легиона", я вам официально заявляю, никуда не пропал. Он остался и останется дальше. Мы набирали иностранцев в эти легионы, набираем и будем набирать".

Милевский утверждает, что после объявления о реформах очень малый процент иностранцев покинул ВСУ.

В то же время теперь уже бывшие представители командования 2-го Интернационального легиона настаивают, что увольнений, напротив, было много, и говорят, что речь идет фактически о ликвидации эффективного подразделения с отдельным брендом.

"Я знаю, что на 7 января этого года было по меньшей мере 40 разрывов контрактов. Еще 20 человек хотели разорвать контракт, – рассказывает бывший заместитель командира 2-го Интернационального легиона Андрей Спивак. – В настоящее время в легионе порядка сотни личного состава военнослужащих находятся в самоволке (СЗЧ). До этого иностранцы никогда не ходили в самоволку, а сейчас не менее 10 иностранцев в СЗЧ. Почему? Потому что они пришли в Интернациональный легион, а вместо этого были механически перемещены в штурмовые подразделения".

"Могу сказать, что многие ребята недовольны. Многие из них расторгли контракт и вернулись домой. Мне это тоже не нравится, – рассказал Донбасс.Реалии доброволец с Фарерских Островов Бьорн Каллсой, воевавший во 2-м Интернациональном легионе с 2023 года, но переведенный в штурмовики. – У нас были украинские переводчики, которые сопровождали нас в миссиях. Все наши командиры были украинцами, но они тоже могли говорить по-английски. А там, где я сейчас нахожусь, есть лишь несколько украинцев, знающих испанский, но почти никто не разговаривает на английском".

Иностранные легионеры воевали за ВСУ в Бахмуте, Серебрянке, Волчанске. В прошлом году решением главнокомандующего ВСУ 2-й Легион стал экспериментальной частью, где применялась новая тактика сочетания БПЛА и пехоты: этот эксперимент так и не был окончен: в конце 2025 года всех военнослужащих Легиона, в том числе иностранцев, перевели в 253-й штурмовой полк "Арей" .

Командир батальона Интернационального легиона в составе 253-го полка "Арей" Микола Великий с позывным "Динамо" (он заступил на пост командующего полком в январе 2026 года) подтвердил журналистам Донбасс.Реалии, что волна разрывов контрактов иностранцами, которые были переданы его подразделению, действительно была.

Они не хотят воевать бок о бок с заключенными

"Им рассказали, что они пойдут в батальон, где будут одни зэки, убийцы, насильники, – рассказывает украинский военный. – К сожалению, разорвали контракты многие бывшие сотрудники полиции, военные. Они не хотят воевать бок о бок с заключенными".

"Те люди, которые не успели разорвать контракты и остались, были выведены для формирования, для наполнения нового батальона. Они со мной пообщались и сказали: "Да, командир, мы с тобой за Украину", – говорит командир батальона.

"Динамо" рассказывает, что он в ВСУ прошел путь от солдата до комбата, в частности, командовал ротой в боях в Курской области. По его словам, полк "Арей", как и 2-й Легион, по сути, является добровольческим подразделением:

"В легионе, который я принял, остались именно боевые подразделения. Руководство, можно сказать, сбежало с корабля. Оставили пехоту, оставили ротных, остались ребята в управлении, но очень мало. Но те, кто хотел продолжать работу, они работу делают", – рассказывает командир.

Великий уверяет, что языкового барьера у иностранцев в его подразделении не возникнет: сам он знает английский, в батальоне также есть англоязычные офицеры и сержанты.

"Сейчас я сформировал полностью испаноязычную роту, там в руководящем составе есть ротный, владеющий испанским, португальским, английским. Его заместитель, главный сержант, тоже владеет испанским, португальским. На должности командиров отделений он назначил самих добровольцев", – говорит "Динамо".

Один из тех, кто из 2-го Легиона ушел в самоволку – Стивен Чарльтон, бывший офицер британской армии. До войны он работал в сфере технологического консалтинга на руководящих должностях, но в октябре 2025 года приехал в Украину, и, по его словам, целенаправленно избрал 2-й Интернациональный легион.

Мы не хотим оставаться, потому что эти офицеры нас просто убьют

Впоследствии Чарльтона, как и всех остальных военных из 2-ого Легиона, передали в штурмовой полк, где часть военных была бывшими заключенными, осужденными в Украине за различные преступления. Рядом с ними Стивен служить не захотел. Стивен также говорит, что с представителями нового командования общался через переводчика: те хотели отправить его на боевое задание без должной подготовки и не объяснив предварительно деталей.

"Как бывший офицер пехоты британской армии я знаю, как должен выглядеть хороший брифинг перед миссией. И, честно говоря, это была самая большая куча лжи и чепухи, с которой я когда-либо сталкивался", – рассказывает британец об этом брифинге и о том, почему ушел в самоволку.

"Я обратился к нашим друзьям, британцам, американцам из других подразделений, и спросил: "Ребята, как нам выбраться из этого?" Ведь мы не подписывали никаких документов, в которых согласились бы присоединиться к этой новой бригаде. И мы не хотим оставаться, потому что эти офицеры нас просто убьют", – говорит Стивен.

Чарльтон говорит, что не может расторгнуть контракт с ВСУ по собственному желанию, поскольку еще не прослужил полгода. Так что, в конце концов, он с несколькими другими военными уехал в другое подразделение ВСУ и говорит, что надеется продолжить службу там.

"Нам стоило примерно месячную зарплату пересечь Украину и добраться до нового подразделения, потому что мы действительно хотим воевать. Сейчас мы делаем всякую бумажную работу, чтобы осуществить перевод. Ждем уже несколько недель", – рассказывает Стивен.

Микола Великий рассказывает, что с тех пор, как он принял батальон, у него "ни одного иностранца в самоволке нет". По его словам, он слышал о Чарльтоне, но лично с ним не общался. "Я не знаю, как он ушел в СЗЧ и почему", – рассказывает "Динамо".

Бывший командир 2-го Интернационального легиона Александр Якимович считает, что иностранцы эффективно воюют, но нуждаются в специфическом управлении и отношении к себе, к чему готовы не все украинские командиры.

Человек идет на задание, и он знает, что ему делать, он не боится

"У нас каждый солдат знал максимально информацию о своей задаче. Если даже была просто ротация на позициях в районе обороны, это был полный брифинг со всей обстановкой, информацией. Человек идет на задание, и он знает, что ему делать, он не боится", – говорит Якимович.

Бывшие представители командования 2-го Легиона говорят не только о человеческих потерях в связи с расформированием Интернациональных легионов, но и об имиджевых потерях ВСУ в контексте грядущего рекрутинга иностранцев.

По словам Александра Якимовича, по состоянию на 1 ноября в подразделение было свыше 200 заявок от добровольцев из разных стран, 60 из которых уже прошли все процедуры и были готовы ехать в Украину. Но в конце концов никто не приехал.

"Большая часть иностранцев приезжала именно в Интернациональный легион. И там проводилась системная работа с иностранцами. Не так, что приехал автобус, вот тебе автомат, иди стреляй. Нет. Системная работа. Легион – это был бренд, над созданием которого работало много людей", – уверяет Александр Якимович.

В командовании Сухопутных войск ВСУ убеждают: подразделения иностранцев не исчезнут как таковые, а трансформируются, чтобы стать сильнее с новым вооружением и техникой. Руководство украинской армии уверено, что сегодня, в условиях дефицита пехоты и людей привлечение именно добровольцев, пусть и из других стран, – важный фактор усиления ВСУ и призывает не нагнетать обстановку в связи с реформой Интернационального легиона.

"Медийное пространство разнесло огромный страх и опасения от слова "штурм". Это не значит, что штурмовые войска – это люди, только выполняющие штурмы и их там косят пачками, – убеждает Константин Милевский. – Я просто хочу, чтобы весь мир услышал: мы не приглашаем иностранца в Украину для того, чтобы превратить его, как делает Россия, в пушечное мясо. Мы очень хотим, чтобы этот иностранец остался в Вооруженных Силах, интегрировался в украинское общество и принес пользу. Это – главная цель привлечения иностранцев".