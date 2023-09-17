Моя боевая подруга. Памяти главы Киевского бюро РС Инны Кузнецовой

Руководительница Киевского бюро Украинской службы Радио Свобода Инна Кузнецова умерла в Вильнюсе на 61-м году жизни. В последнее время она тяжело болела.

Инна была "моим всем", когда я приезжала в Украину в командировки из Москвы, что практиковалось в наших редакциях Радио Свобода, Русской и Украинской, с нулевых годов. Моей рабочей задачей было понять, как работает украинское общество и его культура, показать русскому слушателю и читателю РС, что Украина – это не Россия, что все мифы о "едином народе" рушатся, когда ты имеешь дело с реальностью страны. И в этом главная ошибка Кремля в его концепции вторжения в Украину.

Я помню, как ребята возвращались в Московское бюро, их куртки пахли гарью Майдана

Невозможно навязать Украине никакого правителя, который следовал бы российским геополитическим соображениям. Это другой политический конструкт, где регулярная смена власти нормальна, а её народная критика не означает желания "русского мира". Иллюзия Кремля о желании украинцев присоединиться к этому миру навсегда разрушена Бучей, Ирпенем и Мариуполем, бомбежками Харькова и Чернигова, Киева и Львова.

Инна была моим тайным проводником и рабочим менеджером, другом и деловым партнером, советником и критиком. Когда начался Майдан, при цензуре Януковича, она создала рабочую схему, которая вывела Украинскую службу Радио Свобода в топ новостей, и до сих пор, с начала вторжения России в Украину, популярность Украинской службы и доверие слушателей её сайта только увеличиваются.

Когда операторов Украинкой службы "титушки", то есть нанятые Януковичем маргиналы, избили на Майдане, ранили одного из операторов и разбили аппаратуру, Русская служба послала своих корреспондентов и операторов на помощь, чтобы освещать протесты. Я помню, как ребята возвращались в Московское бюро, их куртки пахли гарью Майдана. Мой младший товарищ тогда рассказал, как старик начал говорить с ним по-украински, и хотя языковые детали не были вполне ясны собеседникам, смысл был абсолютно прозрачен: мы вместе, мы держимся, береги себя и товарищей. Периметр Майдана, как ни странно, был самым безопасным для его участников. Есть свидетельства того, что его активисты были захвачены спецслужбами, избиты или убиты за пределами Киева.

Тогда мы обе еще не знали, чем обернётся "языковой вопрос", аннексия Крыма

Весной 2013 года Инна рассказывала с горечью: знаешь, говорила с подругой, мы вместе учились в Киеве. А Инна была филолог-русист, закончила Киевский университет, идеально говорила по-русски. Подруга, которая жила в Донецке, обвинила ее в "киевском сепаратизме". Инна не смогла этого стерпеть и отфрендила подругу в соцсетях. Я сказала: и правильно сделала. Тогда мы обе еще не знали, чем обернётся "языковой вопрос", аннексия Крыма, непонимание части украинского общества, что значит этот конфликт. Чем он обернется в феврале 2022 года.

Когда я летела в Украину из Литвы в 2018 году по рабочим делам, а это был момент объявления военного положения правительством Порошенко, мне предстоял серьезный допрос в Борисполе. Все жалобы "хороших русских" на притеснения их прав после 24.02.22 после этих переговоров на границе мне кажутся комичными.

Офицеры успокоились только после звонка Инне, которая подтвердила, что я являюсь сотрудником Радио Свобода и переводчицей Сергея Жадана. Она не сердилась, не раздражалась, не комментировала мою русскую глупость, а просто спокойно вела меня по этому коридору спецслужб. Как вела потом коллег Русской Службы, когда часть разгромленного российским властями Московского бюро переместилась в Киев, и находилась там практически до вторжения.

Её занимал ход войны больше её болезни

Когда же мы с тобой пойдем в театр, Инна? Она была завзятой столичной театралкой. Олена, я жду, когда ты наконец заговоришь со мной по-украински, ты же всё понимаешь. А я стеснялась путать грамматику и синтаксис. Она была одной из первых, кому я написала ранним утром 24.02.22: вставай. Война началась. Она ответила: я уже не сплю.

Она понимала свою болезнь, как вызов. Не жаловалась, не рассказывала детали. Просто не слишком охотно отвечала в мессенджере. Её занимал ход войны больше её болезни. Она не дожила до победы Украины, но её вклад в будущую победу страны, как удивительной личности, медиаменеджера и патриотки, неоценим. При её участии создавались проекты Крым.реалии, с отчётами о политических процессах против крымских татар после аннексии полуострова, и Донбасс.реалии, откуда героические коллеги сейчас, с линии фронта, делают военные репортажи, рискуя жизнью.

Свобода каждого была условием её свободы

Она собрала уникальную команду Киевского бюро Украинской службы Радио Свобода. Она была его сердцем и разумом. Её рабочие и личные моральные принципы были безупречны. Её редакционные правила подразумевали освещение советских репрессий против Украины, рассказ о Голодоморе и "расстрелянном возрождении", о диссидентах и патриотах, об украинских борцах за свободу времён Второй мировой войны, как бы ни была сложна и противоречива их судьба. Свобода каждого была условием её свободы.