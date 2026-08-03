"Может ударить, как бомба". Блогеры – о последствиях атак на Wildberries

За последние два дня в России были атакованы еще два склада маркетплейса Wildberries. 2 августа – в Самарской области, 3 августа – во Владимирской. В обоих случаях возникли сильные пожары.

Склад Wildberries под Владимиром - один из самых крупных логистических хабов компании. Он отвечает за поток товаров между московским регионом и другими областями европейской части России.

По данным Forbes, потенциальные потери продавцов, торгующих через маркетплейс Wildberries, в связи с украинскими ударами по складам компании предварительно оцениваются в 215–280 миллиардов рублей. При этом средства необходимы и для восстановления самих разрушенных складов.

Блогеры размышляют о том, кто заплатит такие крупные убытки, а также пишут о проблемах самой компании, которая еще до ударов по ее логистическим центрам имела кредиты.

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Илья Вайцман

Повторю вопрос: чем торгует Wildberries?!Их склады горят так, как будто они доверху забиты шинами, поверх которых до самой крыши залит мазут. Ну серьезно: нефтезаводы так мощно не не горят, как склады Wildberries.

Что...? Что значит, кто будет платить пострадавшим?Кто затеял всё, с того и спрашивайте, фюрер же даже не скрывал этого: "Мною принято решение о проведении специальной военной операции." (© т.н. "президент" путин, 24.02.2022) Помните, как морда лоснилась от счастья, и как он был доволен собой? Ну вот.

Андрей Пивоваров

Не испытываю никаких приятных чувств к госпоже Ким, хозяйке Wildberries, и её партнёрам.

Но я не понимаю, какой военный смысл имеет уничтожение складов маркетплейса. Причём почему-то раз за разом именно Wildberries.

Когда ВСУ наносили удары по топливной инфраструктуре, когда горели НПЗ и терминалы, а в России возникали перебои с бензином, военная логика была понятна. Такие атаки нарушают логистику, затрудняют снабжение фронта и бьют по всей экономике: на топливе передвигается армия, работает транспорт, перевозится большая часть грузов. Это одновременно удар и по экономике, и по военной машине.

Объяснения, что через Wildberries шли поставки экипировки и сопутствующей техники для фронта, не кажутся мне убедительными. Доля товаров военного назначения в общем объёме содержимого складов не большая.

При этом подобная логистика быстро перестраивается. Частный бизнес, в отличие от государственного, умеет оперативно находить обходные пути – конечно та его часть, которая выживет. Поставки перенаправят, разобьют по малым точкам выстроят другие маршруты. Устойчивого кризиса военного снабжения это не создаст.

Совсем иначе было с ударами по НПЗ, которые действительно спровоцировали серьёзный топливный кризис. Возникает странное ощущение, что, добившись успеха на этом направлении, Украина по какой-то причине отказалась от продолжения, не став доводить ситуацию до катастрофической.

Не знаю, появился ли какой-то запрет или было принято политическое решение больше не трогать НПЗ. Но оправдывать уничтожение складов Wildberries военной необходимостью, на мой взгляд, довольно странно.

Гарри Каспаров

…Уже слышен "вой на болотах" – волна заявлений со стороны "антивоенных россиян" и записных экспертов, ставящих под сомнение, а зачастую просто отрицающих правомочность ударов ВСУ по такого рода объектам. Всем этим комментаторам в очередной раз хочется напомнить: граждане России, считающие себя частью цивилизованного мира, не имеют никаких моральных прав комментировать действия Украины, по крайней мере, пока идёт война. Как гражданам страны, ведущей эту чудовищную геноцидальную войну – молчать в тряпочку!

Для меня очевидно, что все логистические центры WB являются безоговорочно законной целью для ВСУ. И дело не только в том, что эти центры являются значимыми узлами контрабанды и через них осуществляется обеспечение российской оккупационной армии и предприятий ВПК, отчаянно нуждающихся в подсанкционных деталях, критических для производства ракет и дронов. Украина, будучи объектом неспровоцированной военной агрессии, с непрекращающимися несколько лет ударами по территории своей страны, имеет полное право на любую форму военного ответа агрессору. Точка. Сложно представить себе сегодня серьёзного немецкого или японского политика, который бы требовал признания Трумэна и Эйзенхауэра военными преступниками за неспровоцированные удары по гражданскому населению. И это притом, что англо-американские союзники не останавливались перед разрушительными бомбёжками городов.

Не выдерживает критики и увязывание интенсификации российских ударов по Украине с нанесением ущерба крупнейшему российскому онлайн-ритейлеру.

Такая интенсификация связана исключительно с общим ухудшением ситуации для Путина. Цель войны, которая с самого начала была им поставлена на уничтожение Украины как государства, никто не отменял.

Интенсификация ударов по гражданскому населению – это продолжение той войны, которую Путин ведет буквально с четвертого дня войны. Когда стало понятно, что Киев не взять, Россия приступила к методичному уничтожению гражданского населения Украины.

Marco Setaccioli

Я весьма заинтригован тем, как Россия вмешается в ситуацию с Wildberries. По данным нескольких источников, у компании уже была значительная долговая нагрузка, которая на данный момент может стать гораздо менее устойчивой и даже проблемной для российской банковской системы. Полное уничтожение более десятка мегахабов эквивалентно ущербу на несколько миллиардов долларов как для самих сооружений, так и для товаров, сгоревших дотла, которые в ряде случаев составляли 100% инвентаря сторонних компаний, использовавших логистические цепочки Wildberries для распределения.

Объем средств, необходимых для восстановления хабов и компенсации продавцам, может ударить, как бомба по уже весьма проблемной ситуации для российских кредитных учреждений

Объем средств, необходимых для восстановления хабов и компенсации продавцам, может ударить, как бомба (и это вполне подходящее выражение) по уже весьма проблемной ситуации для российских кредитных учреждений, которые сталкиваются с чрезвычайным кризисом ликвидности – это даже признал на самом верху Sberbank, – кризис уже привел к отказу банков от покупки государственных облигаций, то есть от финансирования дефицита, вышедшего из-под контроля (так что даже июльские аукционы прошли впустую, несмотря на ставки в 16%).

Хотя VTB Bank и демонстрирует принципиальную готовность помочь, маловероятно, чтобы этот институт смог взять на себя финансирование всех затрат на восстановление за счет кредита, который, к тому же, должен быть существенно льготным, чтобы оставаться устойчивым (официальные ставки в России сейчас на уровне 14%, плюс спред, применяемый банками); помимо этого, отвлечение такой массы ликвидности в пользу компании, которая может подвергнуться дальнейшим атакам (и тем самым стать неплатёжеспособной), рискует поставить VTB в крайне уязвимое положение.

С разных сторон предполагают вмешательство государства, и в этом случае Украина добьётся еще одной цели: отвлечение бюджетных средств на помощь слишком большим предприятиям, чтобы не дать им обанкротиться, означает, что на продолжение войны средств останется меньше.

Aleksey Kopytko

Чем Wildberries Кремлю ценен.

Масштабное задымление на складе Wildberries в районе Самары случилось на фоне обсуждения мер поддержки данного маркетплейса со стороны правительства России.

30 июля 2026 г. вице-премьер Александр Новак провёл межведомственное совещание, публичная цель которого – наработка комплекса мер помощи … селлерам маркетплейса Wildberries.

Т.е., формально власть забоится не о миллиардерше Татьяне Ким, а о малых предпринимателях. Пакет решений должен быть обнародован до 10 августа.

Нарратив о "добродетеле" Wildberries активно качают и от Кремля (тот же Песков), и через федеральные СМИ.

Мол, компания по личной инициативе уже помогает пострадавшим селлерам, хотя юридически не обязана.

В этой же канве трубят деловые медиа. Например, сообщают, что Wildberries сворачивает инвестиционную программу и планы M&A совсем не потому, что опасается рисков войны. А токмо ради помощи селлерам!

В телеграме агрессивно циркулируют слухи о якобы структуре мер поддержки. И вот тут любопытно.

"Кредитные каникулы" для Wildberries будут означать недополучение кредиторами (в частности, ВТБ) десятков млрд рублей

Одна из предполагаемых мер – "налоговые каникулы". Конкретики нет (простят налоги за какой-то период? рассрочка?...). Но у РФ сейчас с налогами и так не очень хорошо. Выпадение ещё пары десятков миллиардов Минфин не обрадует. Но даже не это главное.

Более интересно – "кредитные каникулы". В памятке о Wildberries и "Озоне" я отмечал, что массив долгов WB генерирует порядка 170-200 млрд рублей только процентов на их обслуживание (в зависимости от ключевой ставки). В интернетах клевещут, что главным кредитором Wildberries является банк ВТБ. Что может быть неправдой. А может и не быть.

"Кредитные каникулы" для Wildberries будут означать недополучение кредиторами (в частности, ВТБ) десятков млрд рублей. Потенциально ВТБ недополучит порядка 100 млрд в зависимости от периода "каникул".

Для сравнения. На ВТБ в 2023 году повесили задачу "оздоровления" Объединённой судостроительной корпорации, которая строит практически весь военный флот РФ и приоритетные гражданские суда. Там всё было очень грустно. Банк начал потихоньку разгребать, жестоко толкаясь с конкурентами за доступ к инвестиционному ресурсу и через принятие лоббистских законов.

Среди прочего, было определено, что дивиденды правительства РФ от владения 74,5% акций ВТБ будут направляться через федеральный бюджет на развитие ОСК.

И вот два месяца назад банк обнародовал формулу выплаты дивидендов за прошлый год, из которой следует, что ОСК сможет получить из федерального бюджета только 93,4 млрд рублей, что … в 2,4 раза меньше, чем в 2025 году.

При этом глава ВТБ Андрей Костин на ПМЭФ в начале июня объявил, что на модернизацию только одного завода "Северная верфь" в СПб потребуется 200-300 млрд рублей до 2031 года. А на строительство новой монструозной верфи в бухте Промежуточная (Приморский Край) до 2032 года понадобится порядка 600 млрд.

Итого: недопоступление только от одного Wildberries прямых налогов и процентов по кредитам способно обнулить расходы на ключевые судостроительные программы по линии ОСК/ВТБ. Что отбросит Россию ещё на пару лет при её отставании уже лет на 7-10 по тем же проектам в Арктике.

Tatiana Anikina

СЕМЕРО ДЕТЕЙ! Четверо ранены, трое – убиты.

И родители....

Будьте вы прокляты, соотечественники-yбийцы

Ночь на 30 июля стала для Украины ещё одним ужасом в череде почти пятилетних ужасов, срежиссированных в Кремле, но исполненных поддаными вполне осознанно, со знанием дела и последствий.

В комбинированной ракетно-дроновой атаке по Украине РФ запустила 74 ракеты и 284 дрона. Под ударом оказались Киев и область, Львов, Днепровская, Полтавская. Харьковская, Николаевская, Сумская, Винницкая, Черкасская и Ивано-Франковская области. Разрушены и повреждены десятки обычных домов, гражданские предприятия, объекты инфраструктуры. Украинские силы ПВО сбили/подавили 358 воздушных целей, и все же...

Мужчина погиб в Киеве. Горел рынок возле метро "Почайна" и гаражи. В области в результате попадания в частный дом ранены 5 человек, в том числе ребенок.

Под Кривым Рогом баллистическая ракета попала в дом многодетной семьи в Радушном. Погибли трое детей и родители. Есть раненые.

Прямо в жилой многоэтажный дом попала ракета во Львове. Пострадали более 30 человек, повреждены еще более 20 домов, школа и два садика. Под завалами ищут людей.

Один мужчина погиб из-за попадания дрона в склады. Также россияне атаковали терминал "Новой почты".

И это только одна ночь.

Которых было уже 1618.

ТРОЕ ДЕТЕЙ!!!

А теперь давайте поговорим о "законности симметричных ответных ударов" по тем же складам Wildberries.

Renat Davletgildeev

Читаю в ленте переживания на тему того, что украинцы уничтожают не военные и не энергетические объекты. Мол, копируют Путина и бьют не по легитимным целям, а по частному бизнесу с приятным лицом. И Wildberries, мол, пример классной компании, построенной хорошей женщиной без папы-миллиардера.

Слушайте, во-первых, и WB давно уже не торт. И скоро два года, как прошли все слияния и поглощения в интересах понятно кого (в других интересах в современной России с бизнесом чуть более, чем крупным, ничего не случается). Компанией рулят совершенно мутные и нагловатые типы, связанные разом и с АП, и с ФСБ, а сделку, говорят, проворачивали едва ли не через Вайно лично.

Дальше поехали. А документ этот, снимающий ответственность с руководства WB за потерю товара. Умыли руки, людей кинули. Там, кстати, еще и про мобилизацию в сентябре написано в одном из абзацев, но до этого момента почему-то дочитали не все. А то, что товар, по сути, не дают забрать, если человек хочет уйти с платформы и распродать все лично на Черкизоне? Выкуси, сиди, жди, когда и твои пластмасски из Тайчжоу тоже вспыхнут и превратятся в едкий черный дым над головой майора. Все еще жаль?

Ваш Wildberries в последние годы лихо превратился в настоящий онлайн-военторг. Чехол для айфона "На Берлин", бронежилет "Сибирь"

Впрочем, про людей в розово-ягодных очках из не выходящей из моды уж пятый год как линейки "А что случилось?", невинно торгующих через склад в Невинномысске китайскими трусами, но вдруг залившими в последние дни весь экстремистский инстаграм своими слезами, лучше всего написано в посте у Шмурнова. Почитайте, там все довольно прямолинейно и оттого доходчиво.

Наконец, не забывайте, что успешная и сильная страна все эти многомиллионные толпы выстроившихся в километровые очереди перед военкоматами добровольцев собрать на фронт за нефтебюджетный счет не в состоянии. Побирайтесь на портки сами. Так что ваш Wildberries в последние годы лихо превратился в настоящий онлайн-военторг. Чехол для айфона "На Берлин", свайп влево. Бронежилет "Сибирь", купить.

Да и вообще как-то странно задаваться подобным вопросом после ударов по “Новой Поште”, из отчетности которой, кстати, никакие уши Зеленского не торчат. Вот список атакованных Россией центров НП только за этот год:

13 января 2026 года: повреждён Харьковский инновационный терминал. Погибли четверо сотрудников, ранено четверо

1 апреля 2026 года: уничтожен сортировочный терминал в Луцке

15 июня 2026 года: уничтожен первый инновационный терминал компании в Киеве.

И что с того, разве правильно уподобляться Путину и херачить по почтам, спросите вы меня? Разве круто лишать ни в чем не виновных людей их последних денег, последней надежды на возможность выжить? Нет, конечно. Ужасно это все. Просто, знаете ли, такое дело. Может быть, вы не слышали, но в ночь на 24 февраля 2022 года Путин вторгся в Украину и начал убивать людей в обеих странах в промышленных масштабах. Чем и занимается 24/7 уже одну тысячу шестьсот девять дней к ряду.

Шавлов Иван

Украина опять обстреляла всю Россию… Больше 20 лет (с Майдана 2004 года, который так напугал Кремль) российские пропагандисты называли Украину несостоявшимся государством (Failed state).

Но сегодня всем отчётливо видно, что не состоялась именно Россия.