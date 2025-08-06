Северная Корея прямо выступает на стороне Кремля в войне в Украине. При этом диктатор КНДР Ким Чен Ын правит государством, где шаг каждого человека окутан завесой мрачной секретности. Сейчас мир обсуждает то, что Ким уже готовит себе преемника, вернее, преемницу. Это его совсем юная дочь Ким Чжу Э.