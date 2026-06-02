"Мрачный туризм". Иностранцы в Украине смотрят на последствия войны

Виталий Синяков когда-то проводил экскурсии по златоглавым киевским церквям и пляжам Одессы. Но после того, как в феврале 2022 года по Киеву обрушились первые российские ракеты, "туризм на год практически замер", говорит он. Сейчас этот ветеран индустрии – один из нескольких туроператоров, предлагающих то, что он называет "мрачными турами" по местам, ставшим широко известными после российского вторжения. "Честно говоря, сейчас около 80 процентов всех туров, которые мы проводим, — это «мрачные туры»", – рассказывает Синяков.

Еще до полномасштабного вторжения России туристическая отрасль Украины переживала череду кризисов. В 2013 году страну посетили более 24 миллионов туристов – почти половина из них были россиянами. "Это был настоящий бум", – вспоминает Виталий Синяков о начале 2010-х. Но в 2014 году цифры резко упали, поскольку аннексия Крыма Россией и конфликт в Донбассе привели к разрыву между соседними странами. Затем наступила пандемия COVID-19, которая практически остановила все международные поездки. Но незадолго до февраля 2022 года "наступил еще один бум, и к нам приезжало много туристов из Объединенных Арабских Эмиратов и Индии, – говорит Синяков. – Честно говоря, они искали красивых украинских девушек". Затем Кремль начал свое вторжение. 2,1 миллиона приезжих, по официальным данным, посетивших Украину в течение 2022 года, означало падение числа туристов более чем на 90 процентов по сравнению с пиковыми показателями до 2014 года. Несколько путешественников, которые все же побывали в Украине, забронировали туры по местам военных действий, которые уже предлагались летом 2022 года.

Томас, канадский медбрат, был одним из тех, кто хотел собственными глазами увидеть конфликт в Украине. В 2024 году он отправился в Харьков, поскольку, по его словам, в отличие от окрестностей Киева, где пожертвования и государственные средства помогли восстановить некоторые пострадавшие от войны районы, "[в восточной Украине] денег на тщательную реконструкцию этих мест гораздо меньше". Томас говорит, что Харьков дал ему возможность увидеть суровую реальность военного времени, которая контрастировала со столицей, где в некоторых случаях "ты просто читаешь мемориальную доску". Канадец, отказавшийся назвать свою фамилию, вспоминает, что на него глубоко повлияло увиденное в разрушенных войной пригородах Харькова. "В одном здании была огромная дыра от ракеты или чего-то подобного, а прямо рядом с ней горел свет, и я увидел, как какой-то мужчина готовил ужин", – вспоминает он. По словам Томаса, посещение Харькова изменило его жизнь. После поездки он пошел добровольцем в качестве медика на фронт в Донбассе. Позже поступил в Украине в медицинский институт. Он разговаривал с корреспондентом Радио Свобода, находясь в Великобритании, где готовит документы на получение статуса резидента Украины.

Когда туристы впервые начали посещать места трагедий и разрушений на Украине, это вызвало некоторую враждебность: многие комментаторы осуждали это как "танцы на могилах" жертв войны. Специалисты в сфере туризма отмечают, что ситуация изменилась после того, как группы иностранных журналистов уехали, а власти предприняли усилия по увековечению памяти погибших в таких городах, как Буча и Ирпень. Кирилл Зарубин, который проводит экскурсии по местам, пострадавшим от войны в Харькове, признает, что сталкивается с некоторыми негативными реакциями со стороны местных жителей, когда ведет съемочные группы с заметным оборудованием. В остальном, по его словам, туристов украинская общественность воспринимает как представителей своих стран. Местные жители, говорит он, "ценят поддержку, оказываемую Украине разными странами, поэтому, увидев человека из этих стран, они могут поблагодарить его лично". Большинство клиентов Зарубина – из США и Японии. Во время одной из экскурсий гид показывал японскому туристу разрушенное в результате удара жилое здание, когда к ним подошел один из жителей. "Он пригласил нас в свою разрушенную квартиру, чтобы показать нам, как она выглядела раньше, рассказать о случившемся и о том, что он планирует делать дальше, – говорит Кирилл Зарубин. – Это оказался действительно замечательный человек".