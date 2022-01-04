MSC Grandiosa: менее 1% пассажиров заразились коронавирусом

На одном из крупнейших круизных лайнеров в Средиземном море выявлена вспышка коронавирусной инфекции. Компания MSC Cruises подтвердила, что 45 пассажиров лайнера MSC Grandiosa после тестирования показали позитивные результаты и в понедельник сошли на берег в порту итальянского города Генуя. 45 пассажиров - это менее одного процента пассажиров круизного судна, сообщает телеканал Cи-эн-эн.

На борту "Грандиозы" находились более 4800 пассажиров и членов экипажа. Новогодний круиз начался в Чивитавеккья (порт находится в 80 киломентах от Рима), а остановки были запланированы на Мальте и в Барселоне.

Все участники круиза старше 12 лет должны были предъявить документ о полной вакцинации. Дети в возрасте меньше двух лет должны были иметь при себе негативный результат тестирования, сделанного непосредственно перед началом плавания.

В заявлении, которое сделала для телеканала Си-эн-эн компания MSC Cruises, отрицаются сведения, распространённые итальянской прессой о якобы гораздо большем количестве инфицированных на борту "Грандиозы". Круизная компания заявила, что выявление и эвакуация заболевших пассажиров является подтверждением действенности протокола безопасности. Соблюдение правил ношения масок во внутренних общественных пространствах показало свою эффективность.

Дирекция круизной компании сообщила, что все заразившиеся и их ближайшие соседи были немедленно изолированы в каютах с балконами - ещё до прибытия в ближайший порт и высадки на берег.