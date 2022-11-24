Убитые ФСБ "украинские диверсанты" на самом деле – страйкболисты

Убитые сотрудниками ФСБ в Воронеже "украинские диверсанты" с высокой долей вероятности не имеют отношения к националистическому движению Украины, следует из расследования издания The Moscow Times.

Журналисты издания вышли на представителей воронежского страйкбольного сообщества, в котором состояли двое из убитых, и они рассказали, что один из них, местный житель Владимир Котовский – "обычный работяга" и "сторонник Алексея Навального", а другой, которого знали в сообществе под псевдонимом Сталкер Фосген, придерживался анархистской идеологии.

Кроме того, журналисты The Moscow Times установили, что найденный у одного из убитых флаг с эмблемой в виде головы зелёного волка и надписью "Воля", который в сюжете о произошедшем на телеканале "Россия-1" был назван "флагом ультраправой националистической партии Воля", на самом деле является эмблемой группировки "Свобода" из видеоигры "S.T.A.L.K.E.R.".

23 ноября ФСБ России сообщила, что сотрудники спецслужбы "пресекли попытку диверсии на военных и энергетических объектах Воронежской области". По версии ФСБ, диверсию якобы готовили "члены законспирированной ячейки сторонников украинской националистической идеологии". При задержании на окраине Воронежа "главаря и двух его сообщников" убили, поскольку, как заявили в спецслужбе, они "оказали вооруженное сопротивление".

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