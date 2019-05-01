СМИ: Мюллер недоволен трактовкой его отчета генпрокурором Барром

Специальный прокурор Роберт Мюллер выразил в письме генеральному прокурору Уильяму Бару возражения по поводу записки генпрокурора Конгрессу, из которой следовало, что в своем отчете спецпрокурор Мюллер не нашел признаков того, что президент Трамп препятствовал отправлению правосудия. Об этом сообщили американские СМИ со ссылкой на министерство юстиции и людей хорошо знакомых с ситуацией.

По их словам, между командами Барра и Мюллера возникли разногласия в трактовке определенных частей 448-страничного доклада касающихся возможного препятствования правосудию президентом. Сам Трамп публично использовал и отчет Мюллера и заключения Барра в качестве доказательств своей полной непричастности к российскому вмешательству в выборный процесс. Однако письмо, которое Мюллер направил Барру, отмечает New York Times, является свидетельством того, что сотрудники Мюллера возражают против трактовки их отчета как документа, который освобождает президента от ответственности.

В среду состоятся слушания в судебном комитете Сената, на которых Уильям Барр будет отвечать на вопросы о расследовании Мюллера. Барр уже заявил, что он не согласен с некоторыми юридическими выводами доклада спецпрокурора. Сенаторы пригласили дать показания и самого Мюллера, хотя пока неизвестно когда могут пройти эти слушания.

Ключевым поводом для непрекращающегося спора, пишет газета, является вопрос о том, как письмо Барра, из которого следует, что спецпрокурор не обнаружил признаков нарушений закона президентом Трампом повлияло на формирование общественного мнения. Из текста самого доклада, обнародованного через несколько недель, следовало, что существуют свидетельства препятствия президента правосудию, заключает New York Times.