Отчет Мюллера будет представлен Конгрессу в середине апреля

Отчет специального прокурора Роберта Мюллера по результатам расследования вмешательства России в американские президентские выборы 2016 года будет представлен Конгрессу в середине апреля, сообщил в пятницу генеральный прокурор США Уильям Барр. По его словам, Белый дом не будет предварительно ознакомлен с этим документом.

Сейчас специалисты из группы специального прокурора Мюллера и министерства юстиции просматривают отчет с целью предотвратить обнародование засекреченной информации, связанной с показаниями, данными во время расследования Большого жюри, которые являются секретными согласно закону, и продолжающимися федеральными расследованиями. Отчет представляет собой почти четырехсотстраничный документ с приложениями.

Законодатели требуют предоставления им полного отчета. Палата представителей единогласно приняла резолюцию с соответствующим призывом. Президент Дональд Трамп заявил во время пресс-конференции в пятницу, что ему нечего скрывать. Ранее он призывал обнародовать полную версию отчета.

Пока о выводах спецпрокурора Мюллера известно из докладной записки, представленной генеральным прокурором Барром. Согласно этой записке, Роберт Мюллер не обнаружил улик, свидетельствующих о сговоре людей из предвыборного штаба Дональда Трампа с российскими представителями, он нашел многочисленные доказательства вмешательства России в американский избирательный процесс и оставил без ответа вопрос о том, препятствовал ли Дональд Трамп работе правосудия. На этот вопрос отрицательный ответ дал сам генеральный прокурор Барр, заявивший, что он и его заместитель Род Розенстин, изучив доклад, пришли к выводу, что президент Трамп не препятствовал правосудию.