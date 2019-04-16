Отчет спецпрокурора Роберта Мюллера будет обнародован в четверг

Доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о попытках вмешательства России в президентские выборы США 2016 года будет обнародован в четверг. Пресс-секретарь Министерства юстиции заявила, что сокращенная версия доклада будет представлена как членам Конгресса, так и общественности.

Обнародование неполной версии доклада, из которой будут изъяты засекреченные сведения, как ожидается повлечет серию юридических маневров со стороны представителей Демократической партии в Конгрессе, которые настаивают на обнародовании полной версии 400-страничного документа.

Роберт Мюллер в ходе расследования, которое продолжалось почти два года, установил факты вмешательства России в выборы – путём хакерских атак и разного рода активности в социальных сетях. В то же время Мюллер не обнаружил доказательств сговора Трампа или людей из его избирательного штаба с Россией. Тем не менее, специальный прокурор отказался признать президента невиновным в воспрепятствовании правосудию, оставив решение этого вопроса на усмотрение генерального прокурора. Генеральный прокурор Уильям Барр в свою очередь, принял решение не привлекать Дональда Трампа к ответственности, не найдя в его действиях признаков преступлений. По закону, именно Барр определяет в какой форме обнародовать доклад спецпрокурора и обнародовать ли его. Однако демократы в Конгрессе выразили сомнение в обоснованности выводов генерального прокурора, который был выдвинут на должность президентомТрампом.

Вскоре после завершения работы спецпрокурора во второй половине марта Юридический комитет палаты представителей Конгресса затребовал полную версию доклада. Решение позволит председателю комитета Джероллу Надлеру вызвать для дачи показаний пятерых бывших помощников президента Трампа, в том числе бывших советников Стива Бэннона и Дональда Макгана. Барр со своей стороны заявил, что он готов отвечать на вопросы членов Юридического комитета. Некоторые конгрессмены предложили также пригласить для дачи показаний в комитет специального прокурора Роберта Мюллера.

Сейчас адвокаты из Министерства юстиции и группы спецпрокурора завершают свою работу по фильтрации содержания доклада. Предполагается, что редактирование коснется прежде всего информации о работе большого жюри - коллегии присяжных, которая определяет обоснованность и целесообразность предъявления обвинений. Фильтрации также подлежит конфиденциальная информация касающаяся продолжения расследований.