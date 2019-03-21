Трамп высказался за обнародование отчета спецпрокурора Мюллера

Президент США Дональд Трамп высказался в поддержку публикации доклада комиссии Роберта Мюллера, чье расследование российского вмешательства в американский избирательный процесс, предположительно, близится к концу.

Заявление Трампа последовало через неделю после того как Палата представителей Конгресса единогласно проголосовала за обнародование отчета Мюллера по окончании расследования. Резолюция носит рекомендательный характер.

В мае 2017 года заместитель министра юстиции США назначил бывшего директора ФБР Роберта Мюллера специальным прокурором для расследования информации о вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году. Среди прочего Мюллер выясняет, имел ли место сговор людей из предвыборного штаба Трампа с Москвой с целью ослабить позицию соперника Трампа от Демократической партии Хиллари Клинтон. Кремль свою причастность категорически отвергает.

Согласно законам, США Мюллер обязан представить Генеральному прокурору Уильяму Барру конфиденциальный отчет о результатах своей работы. Барру принадлежит право решить вопрос о публикации доклада и если да, то в каком виде - полном или урезанном. Еще в январе Барр сказал, что его целью будет обеспечить как можно больше прозрачности в соответствии с законом в отношении доклада Мюллера. Генпрокурор, однако, не дал категорический ответ будет ли доклад опубликован. Оппоненты Дональда Трампа опасаются, что президент может отказаться предать отчет Мюллера гласности, если в нем будут содержаться о незаконных связях людей из его окружения и его самого с Кремлем.

Сам Трамп неоднократно категорически отрицал обвинения в каком-либо сговоре с Путиным и называл расследование Мюллера "пустым занятием" и "тратой денег налогоплательщиков".