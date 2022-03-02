"Мурло власти во всей красе". Блогеры о блокировке "Эха" и "Дождя"

1 марта по требованию Генпрокуратуры Роскомнадзор заблокировал сайт радиостанции "Эхо Москвы" – за "материалы с призывами к экстремистской деятельности и ложные сведения о действиях российских военных в рамках "специальной военной операции" в Украине". По словам главного редактора "Эха Москвы" Алексея Венедиктова, никакого списка подобных материалов радиостанция не получала, так что о чем конкретно идет речь, остается загадкой. Заодно радиостанцию отключили от эфира.

На тех же основаниях заблокирован и сайт телеканала "Дождь". Владелица "Дождя" Наталья Синдеева заявила, что телеканал продолжит работу.

Публицисты и эксперты, работавшие с "Эхом", выражают радиостанции поддержку.

Алексей Шабуров

Сегодня днем должен был быть в эфире Эхо Москвы в Екатеринбурге.

Не буду. По понятным причинам.

Эху лучи поддержки. Выстоять. Выдержать. И всем нам того же.

Антон Долин

Просто поддержка моим братьям и сёстрам с Эхо Москвы, которых только что отключили от эфира.

За правду. За что же ещё.

Илья Клишин

Журналистам родного для меня Дождя и Эха, которые продолжают работать: поддержка.

А всем нам сил.

Серьезно, берегите силы, берегите себя. Не мечите сейчас бисер. У всех разная реакция на трагедию. У многих сбоят копинговые механизмы психики. Кто-то плачет, кто-то смеётся, кто-то повторяет телевизор, кто-то неметафорически хочет ударить собеседника в лицо (я поймал себя на этом желании, например).

Нам всем ещё внутри хочется верить, что вдруг оно вернётся "как было". Но оно не вернётся. Сначала будет плохо, потом ещё хуже, много хуже. А потом станет лучше. Но не само собой, а нашими руками. Поэтому берегите силы, берегите себя, берегите тех, кто вам дорог.

Репрессии в отношении телеканала "Дождь", уже давно заполучившего статус иноагента, для блогеров большим сюрпризом не стали.

Многие не ждали, что цензура зайдет так далеко.

Николай Травкин

– Эхо не закроют, – говорили люди, понимающие в политике. – Эхо выполняет роль клапана для стравливания излишнего недовольства, скапливающегося у россиян.

– Да, да! – подтверждали политологи. – Роль клапана, чтобы котёл общественного мнения не разнесло и ещё витрина демократии. Упрекают нас в отсутствии свободы слова, в запрете на высказывание другого мнения, а мы им: "Вот, гляньте на Эхо Москвы! Куда уж больше свободы слова? Больше и представить невозможно"…

Наступил момент истины. Маски демократии и миролюбия скинуты и мурло власти предстало во всей красе.

– Свободу слова вам? А в харю кулаком не желаете?

– Витрина демократии? А если по ней фельдфебельским сапогом с маху?…

По-разному люди относились и к Эху Москвы, и к ААВ(ст) Алексей Венедиктов. Но то, что без Эха весь политический ландшафт становится серым – факт бесспорный.

И "Дождь", и "Эхо Москвы" продолжили вещание в YouTube, однако "Эхо Москвы" вскоре заблокировали и там – как часть холдинга "Газпром-медиа".

Алекс Ширинкин

"Эхо Москвы" получило с обеих сторон, что, безусловно, и является признаком принадлежности к журналистике.

Алена Солнцева

Все такое новое – и каждый день, что не знаешь, за что хвататься. Отключение "Эха" – ужасная новость, я знаю, что для многих людей, особенно пожилых, одиноких, это единственная поддержка, живые любимые голоса, с которыми они живут ежеденевно, к которым привыкли, откуда получают не только информацию, но и ощущение включенности в общественное пространство.

Заблокированы также сообщества "Дождя" и "Эха Москвы" в социальной сети "ВКонтакте" и канал "Эха Москвы" на платформе Яндекс.Дзен. Отключение от эфира последней либеральной радиостанции наверняка вызвало бы куда большую волну возмущения, если бы не другие катастрофические события последних дней.

Григорий Голосов

Что-то я не вижу в своей ленте особой реакции на отключение "Эха Москвы" от эфира. Я понимаю, что моя лента представляет довольно особый срез пользователей Фэйсбука, который и без того имеет в России нишевую аудиторию, и не всем из тех, кто на меня подписан, нравился контент ЭМ. Мне самому далеко не все нравилось. И все же я считаю, что отключение ЭМ наносит колоссальный удар по российскому обществу, которое лишается, по существу, последнего общедоступного источника независимой информации. Это, без преувеличения, трагическое событие будет иметь серьезные последствия, и в долгосрочной перспективе оно не пойдет на пользу властям, но прямо сейчас я должен констатировать, что это чистая потеря.

Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину известно об отключении "Эха Москвы". Многие уверены, что усиление цензуры Кремлю не поможет.

Станислав Белковский

Вы слушали радио – дальше будет видимость.

Могутин

Кажется, закрутив все винты, они взялись уже прямо за сваи, их, как оказалось, тоже можно крутить.

Андрей Макаревич

Война с собственным народом началась. Закрыть пару радиостанций, телеканалов, потом вырубить соцсети – и твори что хочешь.

Казалось бы.

Михаил Зыгарь

Телеканал Дождь и "Эхо Москвы" уничтожают одновременно с Украиной. Сегодня удар был нанесён по киевской телебашне, по Бабьему яру, по главной площади Харькова, по жилым домам, по людям.

Меня больше всего поражают люди, которые молчат, которые уговаривают молчать других, которые предупреждают, что "после войны" военная контрразведка, мол, займётся теми, кто распространял правду о войне в Украине. Ребят, вы серьезно? В мировой истории нет было ещё случая, чтобы колоссальную кровопролитную войну удалось скрыть. Это не удастся ни военной контрразведке РФ, ни Роскомнадзору, никому другому. Позор неминуем, вечный, страшный, тотальный позор.

В одном из моих любимых рассказов Толстого "Фальшивый купон" помещик обнаруживает у себя поддельный рубль, но делает вид, что ему его дал мужик на рынке. На несчастного мужика немедленно обрушиваются все кары государства: его вяжут, арестовывают, а он просто смотрит на оклеветавшего его помещика и говорит: "Барин, грех, умирать будем". Все будем – и даже удивительно, как много людей ведут себя так, как будто верят, что никогда не будут умирать.

Анатолий Несмиян

Власть лишает себя саму возможности хотя бы понимать, что происходит в разных социальных группах, стратах и средах. Ей это уже без надобности – она окончательно пустила всё вразнос и прекращает любые рациональные действия пусть и с точки зрения осуществления диктатуры. Это на самом деле признак конца. Когда ты перестаешь беспокоиться даже ближайшей перспективой, ты сам принял решение о завершении этого цикла. Власть закрывает для себя саму постановку вопроса контроля и надзора за социумом. По объективной причине – у нее нет ресурса работать на перспективу. Расчет только на насилие, и более ни на что. Мало насилия – значит, нужно больше насилия.

Это конец истории этого режима. В данном случае это не прогноз, а констатация. Достаточно строгая. Что не может не радовать, говоря откровенно. По всему, остается уже совсем немного до коллапса. И война, как один из наиболее острых кризисов, его приближает очень быстрыми темпами.

Плохо то, что идем мы по одному из самых плохих сценариев краха этого режима. И впереди – огромная кровь и жертвы. Мы даже сегодня не очень представляем – какие. "Эхо" – просто маркер, не более того. Я бы и не стал обращать внимания, но маркер достаточно выпуклый и показательный. И даже неважно, откроют его или уже нет.

Морально готовится к визиту цензурного катка и "Новая газета", сотрудников которой в прокремлевских телеграм-каналах уже призывают "серьезно задуматься".

Мейстер

"Новая газета" скоро может разделить участь "Дождя" и "Эха Москвы", которые вчера были заблокированы за некорректное освещение событий на Украине и попытку раскачать ситуацию в стране. Удивлять это не должно – в условиях беспрецедентного давления на Россию во всех западных СМИ и соцсетях, государство не может позволить своим собственным СМИ по доброй воле или неосторожности играть на руку его противникам. Приведем один пример: удар по зданию Харьковской администрации в "Новой газете" и "Дожде" подали как акт насилия против гражданских лиц. Там указали число погибших и даже дали комментарий Зеленского, где он клеймит Россию страной-террористом. А вот, например, информацию о том, что здание использовалось как вербовочный пункт полка "Азов", эти издания решили опустить. Красноречивое умалчивание, неправда ли?

Мы думаем, что журналистам из подобных СМИ нужно серьезно задуматься над тем, в какой ситуации оказалась их Родина, и какой эффект их работа оказывает на сограждан. И если желание критиковать у них все же сильнее здравого смысла, то государству лучше пока поставить их на паузу до лучших времен.

Провластные российские СМИ продолжают рисовать картину, не имеющую ничего общего с реальностью, комментирует обозреватель газеты "Коммерсантъ" Максим Юсин.

Самое частое заблуждение многих россиян в эти дни – то, что, они убеждены: российских военных на Украине встречают с распростертыми объятиями, как освободителей.

Да, такие случаи есть – подобные сюжеты постоянно повторяют на российском телевидении. Но это происходит в основном в отбитых у ВСУ районах Донецкой и Луганской областей. В остальной же части Украины отношение к тому, что у нас называют "спецоперацией", совсем иное.

Показательным в этом смысле стали обращения и проповеди митрополита Онуфрия, главы Украинской православной церкви Московского патриархата. Той самой церкви, прихожане которой считались "нашими", надеждой и опорой "русского мира". Именно храмы этой конфессии власти Украины при бывшем президента Петре Порошенко пытались переподчинить более "национально ориентированной" ПЦУ –Православной церкви Украины. Именно эту конфессию Москва всеми силами старалась защитить – особенно после того, как ПЦУ получила томос, перейдя в подчинение Константинопольского патриарха Варфоломея.

Так вот, митрополит Онуфрий заявил, что "спецоперация" не может иметь оправдания "ни у Бога, ни у людей", назвал ее "повторением греха Каина" и призвал защищать Украину. Эту проповедь сегодня читают в церквях. Паства, которая считалась наиболее лояльной России и русским, не может не прислушаться к мнению своего духовного отца.

Общаясь в эти дни с киевскими друзьями и коллегами, я от нескольких человек услышал фразу: те, кто еще недавно вам сочувствовал, теперь ваши враги.

А рабочий из Закарпатья, который двадцать лет строил загородные дома в Подмосковье, половину жизни провел в России, всегда говорил о своей нелюбви к Бандере и Шухевичу, а на родине еще в прошлом году отважно носил футболку с надписью СССР, вчера дрожащим голосом сообщил мне: "Иду записываться в военкомат. Хочу на фронт".

Это – та реальность, которую не показывают по нашим телеканалам. Упор делается на сюжетах только с одного участка фронта – там, где сражаются корпуса ЛНР и ДНР.

О штурме миллионного Харькова, о жестоких боях на подступах к Киеву (Ирпень, Буча, другие пригороды) нам почти не сообщают. И многие соотечественники вообще об этом не знают. И не могут себе представить возможный масштаб жертв среди мирного населения, если в мегаполисе будет использоваться артиллерия (а особенно системы системы залпового огня – об их применении тоже поступали сообщения).

А стало быть, многие наши соотечественники не могут понять, почему украинские друзья и родственники столь резко, грубо, оскорбительно, в лучшем случае эмоционально с ними общаются.

Тот факт, что во многих регионах Украины российские войска далеко не все считают освободителями, видимо, придется учитывать Москве, когда по итогам боевых действий на неизбежных мирных переговорах станут определять будущее территориальное устройство новой, послевоенной Украины.

Санкции пропаганда подает как неизбежность, с которой можно сжиться.

Олег Андреев

Русские СМИ начали рассказывать россиянам что вот Иран под санкциями и люди хорошо живут даже лучше многих.

То, как будет устроена эта "хорошая жизнь" на практике, россиянам понравится вряд ли, однако осознание худшего для многих пока впереди.

Андрей Десницкий

Нашу страну ведут к иранскому сценарию: закрытое по границам, враждебное Западу тоталитарное государство с собственной идеологией. Но РФ 2020-х отличается слишком сильно от Ирана 1980-х: жители России все же привыкли считать себя частью современного западного мира, это городское население, которое за предшествующие 20 лет привыкло к определенному уровню жизни. К тому же в Иране была популярная в массах идеология "исламской революции", сейчас в РФ никакой внятной идеологии нет и взять ее неоткуда.

Становится видно, что в РФ огромное количество людей пока закрывается от реальности и считает, что все как-нибудь обойдется, и пока, действительно, жизнь почти не отличается от той, что была неделю назад. Но через полгода она будет отличаться очень-очень сильно и не заметить этого будет нельзя. Массовой поддержки войны в России нет. Антивоенное движение, напротив, уже родилось и будет крепнуть с каждым днем, особенно по мере того, как люди будут осознавать цену, а это произойдет не сразу. Любые соцопросы в РФ показывают одно: сколько людей регулярно смотрят телевизор. Но в холодильник заглядывают 100% жителей, а когда пойдет очередной призыв в армию… в общем, Роскомнадзор и Росгвардия перестанут справляться.

Кирилл Рогов

Вот люди пошли на работу, проводят совещания, обсуждают деловые вопросы, вздыхают по поводу "этого всего" и того, что "ничего не понятно".

Но мы находимся посреди катастрофы, которая разрастается с каждым часом. Катастрофы, которая происходит ЗДЕСЬ, В РОССИИ, потому что то, что происходит в Украине, не катастрофа, а трагедия.

И люди в глубине души это подозревают, про катастрофу. Но пока ее видимых проявлений нет, тщательно стараются вести себя "как обычно", слепо надеясь, что таким образом ее возможно миновать.

Ольга Седакова

Побывала утром на Красной площади. На катке-ярмарке играет победная музыка впремежку с народными плясовыми типа Ох вы сени мои сени.

Спрашиваю: что такое?

Праздник! – говорят.

Какой?

Первый день весны.

Убежденные патриоты остаются при своих убеждениях – и даже, кажется, укрепляются в них еще сильнее.

Дарья Митина

И русские – полубоги, и Путин – Царь Царей

К нам и раньше во всём мире относились с неизменным уважением, а теперь и русские – полубоги, и Путин – Царь Царей. Как коммуниста, последнее меня радовать не может:) Испытываю неоднозначные чувства, ткскзть.

Другие продолжают задаваться вопросом, что движет теми, кто затеял и поддерживает войну.

Екатерина Шерга

Надо бы еще раз проговорить, какая именно каша варится в головах тех, кто придумал и начал эту войну. Понять, что пусть это и безумие, но безумие, выросшее из определенной идеологии, которую разделяют многие люди в самых разных слоях общества – от сантехника до крупного бизнесмена или провластного публициста, и разница лишь в том, что публицист более витиевато и многословно ее сформулирует.

Идеология эта выглядит примерно так. Россия по своей природе обречена на вечную войну, холодную или реальную, на вечное противостояние. Это надо воспринимать как некую наложенную на нее благодать и доказательство того, что она является великой державой и одним из мировых Центров Силы. Таковых Центров Силы несколько: США и Великобритания (отсюда пресловутые англосаксы), Израиль и мировое еврейство, арабские нефтедобывающие страны, Китай… на этом список, в общем, закончен. Есть еще Европа, которую можно только пожалеть, ибо она эту благодать, то есть свой статус Центра Силы утратила, пытается его вернуть, но безуспешно.

Все остальные страны не имеют никакой субъектности и по сути находятся под внешним управлением великих держав. Поэтому бессмысленно апеллировать к успехам, например, маленькой Эстонии, которая, не имея никаких ресурсов, превратилась в одну из наиболее технологически продвинутых стран мира. С точки зрения твоего собеседника – это не пример для подражания, а всего лишь территория, где “русский проект сражается с англосаксонским” и англосаксонский одержал временную победу. Точно так же бессмысленно говорить о какой-то самостоятельной политической жизни в других государствах, о демократии или народном волеизъявлении. В вышеизложенной картине мира тот же Владимир Зеленский воспринимается как нанятый американцами актер, который играет Президента Украины, как мог бы – деда Мороза.

Великая держава должна "собирать и присоединять земли". Не стоит интересоваться, какой в этом смысл

Главное, что должна делать великая держава – “собирать и присоединять земли”. Не стоит интересоваться, какой в этом смысл, если на уже имеющихся, в паре сотен километров от Москвы мы видим бедность, безработицу и разруху. Ответ будет заключаться в том, что это наши земли, что хотим, то и делаем, а излишний жизненный комфорт для россиянина – вещь непривычная и не очень нужная. Тем более, что занятые своим благосостоянием жители будут с меньшим рвением вовлекаться в решение “экзистенциальных геополитических вопросов”, в частности в завоевательные походы. Что касается жителей подлежащих завоеванию территорий, их желания вообще никого не интересуют. Сами они либо воспринимаются как часть пейзажа – как скалы или речки, либо как просто некий биоматериал. по отношению к которому применяются чисто технические термины – “перекодировка сознания”, “идеологическая перезагрузка”. Именно поэтому на вопрос: “Зачем воевать с Украиной?” так часто следует вроде бы бессмысленный ответ: “Я не хочу, чтобы мои дети стали рабами американцев!” Подразумевается. что отказавшись от территориальных завоеваний, потеряв ту же Украину, Россия неизбежно утратит статус великой державы. И тогда уже американцы по праву победителя будут полностью подчинять ее граждан себе и “перезагружать” их сознание.

В этой перманентной войне у России нет и не может быть благородного противника, которого можно уважать. Противоположная сторона полностью расчеловена. Если она пытается договориться, она слаба и ничтожна. Если оказывает противодействие – она злобна и коварна. При этом твой собеседник может говорить о военных операциях США в Ираке или в Афганистане, как о бессмысленных и дорогостоящих мероприятиях, но на вопрос, зачем лезть в Украину, с готовностью ответит: “Американцы же воевали в Ираке!”. То есть, повторяем, война, успешная или неуспешная – это обязательное свойство великой державы, едва ли не физиологическое отправление.

Меня всегда поражало, как внешне вменяемые, благополучные, семейные люди вдруг становились безумными, как только съезжали на эту стезю. Кто-то повторяет это за деньги, но многие совершенно искренне, При всей своей чудовищной умозрительности и примитивности речь идет о стройной картине мира, почти о религии. Из-за нее мы и оказались там, где сейчас находимся.

Проблема этой "религии" в том, что она обращена в несуществующее прошлое и не предлагает исповедующим ее никакого внятного образа будущего, пишут комментаторы.

Светлана Чунихина

Нынешняя война с Украиной для РФ – это еще и война памяти. За возможность реконструировать удобное прошлое и похоронить неудобное, и тем самым обеспечить надежные моральные основания для господства Кремля внутри и вовне РФ.

Не зря первую переговорную делегацию от русских возглавил Мединский – фейковый историк и автор фейковой истории.

Надежного фундамента на фейковой истории построить не удастся

Но проблема в том, что никакого надежного фундамента на истории построить не удастся. Современная Россия, подделывая историю в школьных учебниках и запрещая настоящие изыскания в области национальной памяти – забаненный Мемориал, засекреченные архивы КГБ и так далее – полностью прервала исторический процес, ампутировала собственное прошлое.

Какое там наследие Киевской Руси? Прерваны связи даже с Россией Достоевского, Толстого, не говоря уже о Пушкине. Нынешняя Россия – пелевинская, не путинская. Это культя истории, которая существует исключительно в безвоздушном пространстве телевизионного морока.

Михаил Фишман

Путин уже проиграл, Россия и мы все вместе с ней терпим катастрофу, но Россия больше Путина, что бы там ни говорил Володин. Это непопулярная война. Но она стала возможной не только потому, что у Путина вся полнота власти в стране и никто не может ему перечить, а еще и потому что в течение двух последних десятилетий в основании его поддержки лежал страх общества перед Западом – страх, умело поддерживаемый и используемый пропагандой. И вопрос, мне кажется, стоит так: либо по итогам этой катастрофы российское общество осознает, что обида и фрустрация не могут быть национальной идеей, что на них нельзя построить счастливое будущее, либо Россия не сохранится как страна.

О том, как говорить с "государственниками" и просто заблуждающимися родственниками, пишет Александр Уржанов:

Где вы были последние восемь лет?

Это новый мем, от которого клинит мозги не только у пропагандистов на зарплате, но и у многих наших родных и близких. При этом ответ на этот вопрос очень простой и лежит не в области сложных международных отношений и моральных дилемм, а в области логики. Смотрите.

Дело в том, что задающий этот вопрос как гражданин России не имеет ни права, ни обязанности решать проблемы жителей Донбасса. В апреле 2014 года на востоке Украины начались столкновения. В них участвовало местное ополчение, украинская армия и адовые добровольческие батальоны. В этом противостоянии были жертвы, оно было ужасно, но у России (как и у любой другой страны) не было никакого права вмешиваться в чужую войну своими войсками. Она сделала это в 2014 году, она делает это сейчас. Ваш собеседник может прочитать об этом в Википедии, вот две статьи на эту тему (1, 2).

Гражданин России не имеет ни права, ни обязанности решать проблемы жителей Донбасса

Если ваш собеседник считает, что Россия имела право вступать в украинскую гражданскую войну – то он считает, что одна страна может нападать, чтобы решать внутренние проблемы другой. В частности, ваш собеседник считает, что Америка была вправе бомбить Белград, вторгаться в Ирак и Афганистан. Если ваш собеседник говорит, что там был миллион людей с российскими паспортами – это неправда: они получили эти паспорта не до, а после вмешательства России.

Кроме того, вашему собеседнику можно помочь примерить эту логику на себя. Представим, что российская власть начинает гражданскую войну – ну, Путин бомбит Воронеж. И блок НАТО решает остановить кровопролитие и перейти границу России. Как будет действовать ваш собеседник? Скажет, что это правильно, – или будет защищать свою землю от внешней агрессии?

Воронеж Путин конечно не бомбит, но своих граждан репрессирует уже больше восьми лет. Массовые избиения, пытки, тюрьмы, аресты, отравления и убийства. Какие действия посчитает правильными ваш собеседник, если НАТО перейдёт границу России, чтобы разобраться с этим?

Единственный ответ на вопрос "Где вы были последние восемь лет" – "Мы были дома и решали проблемы своей страны". Другой ответ – международное преступление, которое происходит сейчас.