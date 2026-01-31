Мурманск и Североморск снова частично обесточены

В Мурманске и Североморске второй раз за месяц произошло частичное отключение элетричества.

Как сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис, на участке линии электропередач с временными опорами зафиксировано отключение электроснабжения. Сами опоры, по его словам, не повреждены, но на ЛЭП выявлено повреждение защитного троса.

Потребителей переключают на резервные схемы электроснабжения. Как сообщают "Россети", котельные также переведены на резервные схемы. "Продолжается перераспределение нагрузки для подключения других социально важных объектов и части жилых домов", – говорится в сообщении.

По данным телеграм-канала Mash, в Мурманске сотни жилых домов остались без света и тепла, не работает часть магазинов, больниц и школ. Также отключается интернет. Отмечается, что утром в регионе было 20 градусов мороза.