Мурманские депутаты отказались назначать единоросса сити-менеджером

Мурманский горсовет не поддержал ни одного кандидата на должность главы администрации города. Трансляция заседания велась на сайте мэрии.

На пост претендовали два кандидата - бывший глава авиалесоохраны региона Алексей Лукичев и вице-губернатор Юрий Сердечкин. За Лукичева проголосовали пять человек, за его оппонента - семь, еще девять человек воздержались, один бюллетень был испорчен. Ни один кандидат не набрал нужного количества голосов.

Как уточняет "Новая газета" Юрий Сердечкин активно продвигался лояльными губернатору региональными медиа, его поддержал президиум генсовета "Единой России".

Ранее мурманский горсовет не утвердил на должность мэра бывшего министра образования региона Ольгу Дзюбу, которую рекомендовал на этот пост генсовет "Единой России". Она была единственной претенденткой. Таким образом, в Мурманске не избраны ни мэр, ни глава администрации.

Выдвижение Дзюбы и Сердечкина происходило на фоне затянувшегося конфликта областных и городских чиновников, связанного с переделом земельных полномочий и финансирования городского благоустройства.