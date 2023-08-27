Музей истории ГУЛАГа отменил показ фильма "Капитан Волконогов бежал"

Расположенный в Москве Музей истории ГУЛАГа отменил запланированный на 27 августа показ фильмов о репрессиях времён Сталина — "Капитан Волконогов бежал" и "За нас с вами". Об этом сообщают, в частности, "Сота" и "Подъём".

Фильмы должны были показать в рамках акции "Ночь кино", однако показ без объяснения причин не состоялся. В музее изданию "Подъём" сказали, что не могут официально прокомментировать случившееся, там лишь отметили, что показ не перенесли, он просто не состоялся.

Музей истории ГУЛАГа — учреждение, подведомственное правительству Москвы. На сайте музея информация о планировавшемся показе отсутствует, однако на официальном сайте мэрии сохранился анонс показа с пометкой, что "событие завершено".

Телеграм-канал "ку-ку", который ведет искусствовед Ксения Коробейникова, пишет, что показ отменили по указанию департамента культуры мэрии Москвы "после доносов особо возбужденных граждан". В музее сказали, что "никаких жалоб в музей не поступало". В департаменте культуры Москвы комментариев не давали.

Оба фильма не выходили в широкий прокат в России, хотя официально и не запрещены. Лента Наташи Меркуловой и Алексея Чупова "Капитан Волконогов бежал", премьера которой прошла осенью 2021 года на Венецианском кинофестивале, рассказывает о раскаявшеся капитане НКВД . От проката фильма в России отказались из-за начала российского вторжения в Украину. Фильм "За нас с вами" режиссёра Алексея Смирнова повествует о событиях 1952 года. У фильма было несколько показов России, он также вышел на "Кинопоиске", но в широкий прокат не выходил. Режиссёр в интервью RTVI говорил, что кинотеатры России отказались от проката по политическим соображениям.