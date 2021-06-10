Музей Ледового побоища закрылся из-за разбитой дороги

Музей Ледового побоища в деревне Самолва Псковской области приостановил прием туристов из-за аварийного состояния единственной ведущей к нему дороги. Об этом корреспонденту Север.Реалии сообщил директор музея Владимир Потресов.

По его словам, музей закрывается на неопределённый срок. "Мы прекратили прием туристов, поскольку не имеем права рисковать их здоровьем и жизнью", - рассказал Потресов.

В мае 2021 года в районе начали строить мемориальный комплекс "Александр Невский с дружиной", по дороге пошли тяжелые грузовики и быстро разбили ее. Возможно, повлияли и дожди. Дорогу ремонтируют, отдельные места засыпают крупным булыжным камнем, который летит из-под колес тяжелой техники. По мнению Потресова, состояние дороги представляет угрозу для жизни проезжающих по ней автомобилистов, а также для состояния машин. Кроме того, на значительной части пути нет мобильной связи.

Точные сроки возобновления приема туристов неизвестны. Потресов написал письмо в администрацию Псковской области. По его оценкам, только за последний месяц музей потерял не менее 400 посетителей.

В 2021 году отмечается 800-летие со дня рождения Александра Невского. Региональные историки и краеведы надеялись, что к этой дате власти выделят деньги под уже разработанный проект федерального музея-заповедника, посвящённого победе русского войска в Ледовом побоище, и к месту исторического сражения будет проложена качественная дорога. Но вместо этого Владимир Путин 17 мая распорядился отправить 112 миллионов рублей на создание мемориального комплекса "Александр Невский с дружиной".

После начала стройки местные жители начали жаловаться губернатору на разбитую большегрузами дорогу. Депутат Лев Шлосберг обратился в региональный комитет по транспорту и дорожному хозяйству с требованием предоставить конкретную информацию по срокам, стоимости и источникам финансирования строительства асфальтированной дороги в деревню Самолва.

Музей Ледового Побоища в деревне Самолва открылся в марте 2015 года. В нём есть постоянные экспозиции "Ледовое побоище: история сражения" и "История экспедиции АН СССР по уточнению места Ледового побоища".