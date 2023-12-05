Музей памяти Сибири в польском Белостоке удостоился премии ПАСЕ

Музей памяти Сибири в польском Белостоке удостоился премии Совета Европы. Об этом сообщается в сегодняшнем пресс-релизе Парламентской ассамблеи Совета Европы.

В Комитете ПАСЕ по культуре особо отметили работу музея в сфере исследования депортации поляков в Сибирь, Казахстан и на север России, а также уничтожения евреев в нацистских концлагерях в годы Второй мировой войны.

"Способность музея передавать историю посредством мастер-классов, мероприятий, средств массовой информации, публикаций и новых форматов впечатляет и доводит ее до широкой аудитории", – заявили в Комитете ПАСЕ.

Премия Совета Европы вручается музеям с 1977 года. Она присуждается за ценный вклад в понимание европейского культурного наследия, а также достижения в области охраны прав человека, сохранение демократических ценностей и преодоление культурных барьеров.

Музей памяти Сибири в Белостоке был основан 1 января 2017 года. Экспозиция посвящена истории польского присутствия в Сибири. Значительное внимание уделяется репрессиям против поляков как в царской России, так и в годы советской власти.

С 1 декабря в музее работает временная выставка "Только боль моя", которая продлится до конца апреля следующего года, сообщает Сибирь.Реалии.

"Это будет экспозиция, подготовленная женщинами – о женщинах. О том, как выглядела их Сибирь и какой они ее запомнили. Это будет стимулировать размышления над вопросами: что значит быть женщиной в Сибири? С какими трудностями столкнулись женщины, оказавшись в пограничных ситуациях? Какой опыт связывает их с жертвами современных конфликтов?", – говорится в пресс-релизе выставки.

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