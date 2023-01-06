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Музей русского искусства в Испании спасли от закрытия

Илья и Эмилия Кабаковы, работа которых сейчас выставлена в музее

В Музее русского искусства в испанском городе Малага выставили частную коллекцию британской энтузиастки Дженни Грин. Это спасло музей от закрытия после российского вторжения в Украину. Об этом сообщает The Guardian.

Грин на пять месяцев передала музею 76 работ художников из СССР и Российской империи – Ивана Айвазовского, Валентина Серова, Натальи Гончаровой и ещё десяти живописцев. Картины выставляются впервые.

Также в музее с декабря находится инсталляция “На продажу” художников Ильи и Эмилии Кабаковых – уроженцев Украины, живущих в США с 1988 года.

Музей русского искусства в Малаге, открытый в 2015 году, стал первым филиалом петербургского Русского музея в Европе. К моменту российского вторжения в Украину в музее были открыты четыре выставки, в том числе “Война и мир в русском искусстве", и экспозиции, посвящённые Достоевскому и Маяковскому.

Музей надеялся, что сможет их законсервировать, но в начале мая работы пришлось вернуть в Россию.

Директор музея Хосе Мария Луна Агилар пояснила, что сейчас их отношения с Русским музеем прерваны, а будущее испанского музея – за частными и государственными коллекциями русского искусства.

"Русская культура не несёт ответственности за то, что происходит. Её отмена ничего не решает. Малевич и Чайковский не виноваты в сложившейся ситуации. Мы будем продолжать работать с культурой как с мостом между людьми", – подчеркнула Луна Агилар.

Также она отметила, что их контракт с Русским музеем действует до 2025 года – “так что придётся подождать и посмотреть, что произойдёт”. До войны испанский музей успел провести 40 выставок работ из коллекции Русского музея, которые посмотрели не менее 750 тысяч человек.

Представители российских властей после вторжения в Украину обвиняют страны Запада в "отмене" русской культуры, игнорируя при этом многочисленные случаи, опровергающие этот тезис.

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