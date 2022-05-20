Муж бывшей жены Путина имеет недвижимость в Давосе

Нынешний муж Людмилы Путиной – бывшей жены президента России Владимира Путина – владеет элитной недвижимостью в Швейцарии. Артур Очеретный стал владельцем двухсотметровой квартиры в Давосе незадолго до своей свадьбы с бывшей первой леди. Об этом сообщает швейцарская газета Tagesanzeiger.

По информации издания, квартира обошлась Очеретному в 3,5 миллиона франков. Дом, в котором она находится, соединен подземным переходом с элитным отелем AlpenGold. Швейцарские СМИ сообщали, что Людмилу Путину часто видели в Давосе. Она якобы ночевала в квартире, которая принадлежит Очеретному. Журналисты Tagesanzeiger не смогли найти подтверждения или опровержения этой информации.

Газета сообщает, что Владимир и Людмила Путины впервые побывали в Давосе в конце девяностых годов. Нынешний президент России тогда был в составе делегации бывшего мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. В командировку на Международный экономический форум вместе с Путиными приехали две их дочери, а также виолончелист Сергей Ролдугин с женой Ириной Никитиной. Они снимали шале на швейцарском курорте. Позднее семья Путиных неоднократно приезжала в Давос.