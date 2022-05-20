Муж бывшей жены Путина имеет недвижимость в Давосе

Нынешний муж Людмилы Путиной – бывшей жены президента России Владимира Путина – владеет элитной недвижимостью в Швейцарии. Артур Очеретный стал владельцем двухсотметровой квартиры в Давосе незадолго до своей свадьбы с бывшей первой леди. Об этом сообщает швейцарская газета Tagesanzeiger.
По информации издания, квартира обошлась Очеретному в 3,5 миллиона франков. Дом, в котором она находится, соединен подземным переходом с элитным отелем AlpenGold. Швейцарские СМИ сообщали, что Людмилу Путину часто видели в Давосе. Она якобы ночевала в квартире, которая принадлежит Очеретному. Журналисты Tagesanzeiger не смогли найти подтверждения или опровержения этой информации.
Газета сообщает, что Владимир и Людмила Путины впервые побывали в Давосе в конце девяностых годов. Нынешний президент России тогда был в составе делегации бывшего мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. В командировку на Международный экономический форум вместе с Путиными приехали две их дочери, а также виолончелист Сергей Ролдугин с женой Ириной Никитиной. Они снимали шале на швейцарском курорте. Позднее семья Путиных неоднократно приезжала в Давос.
- Дочери президента России Владимира Путина Екатерина Тихонова и Мария Воронцова находятся под санкциями Швейцарии из-за российского вторжения в Украину. Людмила Путина и Артур Очеретный под санкции этой страны не попадали.
- Ранее Великобритания внесла бывшую жену Путина в санкционные списки. Под ограничения попала также олимпийская чемпионка Алина Кабаева, которую называют приближённой российского президента.
- 24 февраля российские войска вошли на территорию Украины по приказу президента России Владимира Путина. Целями военного вторжения он назвал "денацификацию" и "демилитаризацию" Украины, но не уточнил, что конкретно имеет в виду. Из-за войны США и страны Запада ввели в отношении Москвы жёсткие санкции, которые затронули не только политиков и чиновников, но и обычных граждан. Сотни корпораций и брендов объявили о приостановке бизнеса в России.
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