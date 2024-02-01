"Музыка народная". Соцсети об отъёме авторских прав у неугодных

Российские театры продолжают своеобразно распоряжаться произведениями объявленного "экстремистом" Бориса Акунина.

Вот что об этом написал у себя на странице сам автор:

Несколько дней назад я повеселился над тем, как санкт-петербургский театр LDM без уведомления автора перекромсал мюзикл "Алмазная колесница", убрав оттуда и автора, и Фандорина, и Японию.

Но это, оказывается, как выражался Бендер, "невинная детская игра в крысу".

Оплот культуры Академический Александринский театр, где шла моя пьеса "1881", придумал нечто еще более кучерявое.

Они прислали письмо, в котором объявляется, что авторство пьесы вообще принадлежит не мне, а им.

Про то, что "выплаты поспектального вознаграждения прекращены", смешно – они и так их не платили, но теперь накреативили вона что.

Для тех, кто хочет посмотреть на мою "компиляцию исторических материалов", даю ссылку на текст пьесы (в верхнем комменте). Там в бесплатном доступе достаточно большой фрагмент, чтобы получить представление о "диалогах на основе архивных материалов".

Но вообще, конечно, идея продуктивная. Авторство романов о Фандорине как основанных на исторических материалах и уж тем более "Истории российского государства" – передать издательствам. Киносценариев – съемочным группам. На музыку – вообще государству, потому что ее на самом деле пишет народ, а "Арон жирует". И так далее.

Господи, как же втаптывает людей в грязь эта подлая власть. И главный вопрос: как люди соглашаются быть втоптанными? Речь не о чепухе вроде украденной пьесы, это-то просто смешно.

Антон Орехъ:

Акунину ответили по поводу авторских прав из Александринки. Если коротко – нет у него никаких прав. Потому что не его это произведение. Раньше вроде его было, а теперь – вообще не его. Чуток похоже, но не до степени смешения.

"Музыка народная, слова – МВД"

Ксения Ларина:

Размах фантазии Валерия Фокина поражает грандиозностью, глава национальной драматической отрасли должен мыслить широко, а не просто какими-то мелкими мазками. Первая часть великого подлога случилась несколько лет назад, когда молодой драматург принес в Александринку пьесу о Сталине – вся история украденного спектакля зафиксирована в "театральном романе" Артура Соломонова "Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича". Теперь перед вами часть вторая – величественная. О том, как отжать спектакль у автора и сделать его народным достоянием. Ай да Валерий Владимирович! И ведь стыдно не будет, а будет, видимо, только приятно.

Артур Соломонов:

Александринский театр, не мудрствуя, украл пьесу у Акунина.

"Цап-царап", как рекомендовал нацлидер, чьим доверенным лицом был Валерий Фокин, руководитель Александринки.

И ещё красиво, конечно, как в официальном письме, где сообщается о краже, стоит приписка от руки: "С уважением".

Ну хоть с уважением свистнули, и то хорошо.

Олег Пшеничный:

Раз Акунин такой плохой, театр решил показывать "экранную копию" его пьесы (К вопросу об уважении авторских прав)

Марат Гельман:

Надеюсь никто к ним ходить не будет на нее.

Анна Берсенева:

Можно было бы пожать плечами и философски заметить, что руководство Александринского театра – это коллективный Шариков, от которого ничего другого кроме "взять всё поделить" и ожидать не приходится. Но нет – это руководство отнюдь не из соображений Шарикова делает гнусность. У него вообще никаких соображений нет – есть только звериный ужас перед – нет, не перед потерей жизни, гибелью близких – перед потерей должности. Всего только должности! И по этой ничтожной причине оно родную мать объявит несуществующей, не то что автора пьесы Акунина. Путин привел руководить всем и вся отборную мразь. По своему образу и подобию.

Михаил Эдельштейн:

Всё думал, что же мне напоминает новость о петербургском театре, заменившем в постановке по Акунину Фандорина на Марко Поло, а Японию на дружественный Китай. Наконец понял: это же типичный кейс Диссернета. Некто взял диссертацию про яйценоскость кур Брянской области и поменял автозаменой все яйца на говядину, а Брянск на Рязань.

Кирилл Шулика:

Это к вопросу о конфискации авторского права по новому закону. Видите, уже и суда не надо, уголовного дело. Все оказалось просто... Даже можно обойтись без товарища майора.

Другой вопрос, почему бы эту пьесу совсем не снять с репертуара и заменить другой. Просто других нет. Нет человека с патриотической позицией, который может дать театру ту, что дал Акунин. Потому что культура это всегда свобода и вольнодумство. Любая культура при любой власти и в любой стране. Лоялизм не рождает должные, так сказать, произведения. Он рождает парады физкультурников или, как в Северной Корее патриотические шоу на стадионах, но никак не драматические спектакли. Не Проханова же им ставить...

В советское время это понимали, чертили красные линии, но в целом давали определенную степень свободы. Даже Юрию Любимову и Владимиру Высоцкому. Поэтому за билетиком в театр стояли ночами. И "Мону Лизу" привозила Ирина Антонова. А теперь требование к деятелям культуры и культурным проектам другие. Не очереди за билетами, а воспитание в духе традиционных ценностей. Автор же должен присягнуть на верность, а не писать книги или ставить спектакли.

Чем это все закончится? Театры сопротивляются пока и выдают Акунина не за Акунина, потому что хотят, чтобы к ним шел зритель. Но сдается мне, что это временная мера. Далее уже такие вольность позволены не будут и в театр начнут водить солдат в выходной и школьников вместо уроков. Чтобы хоть кто-то туда ходил.

Повторю, сейчас никто не мешает создавать произведения в духе верности традиционным ценностям, про патриотизм и героев. На это могут дать кучу денег. Наверное, и дают, только они не доходят до зрителя и читателя. И уже не обвинишь в этом гонимых либералов.

Глеб Морев:

В продолжение соображений в связи с новыми репрессиями против деятелей культуры в России.

Вчера попалось на глаза любопытное сообщение: в Кисловодске со стены хореографического училища снимают цитату из Барышникова. Губернатор говорит, что не знает, кто ее туда повесил и что Барышников, конечно, гений, но против СВО и вообще гражданин Латвии.

Это принципиально новая логика.

Когда в СССР запрещали чье-то искусство – о нем или молчали наглухо (Ростропович/Вишневская, тот же Барышников) или сочетали умалчивание с руганью (Солженицын, Бродский, Пастернак, Набоков и далее по списку). Никто не говорил: Пастернак/Солженицын/Бродский гений, но он против советской власти и поэтому мы его печатать не будем.

Теперь иначе. Принципиально изменилась иерархия ценностей. Высшей ценностью выступает Государство (идентифицируемое со Страной/Родиной). Ценности культуры имеют свое, нишевое значение – и в рамках этой ниши оппозиционные государству деятели культуры могут быть талантливы (никто не говорит, что Акунин графоман, а Гребенщиков не умеет петь). Но ценность их творчества АПРИОРИ уступает ценнстям высшего порядка, связываемым с государством и его сиюминутной политикой.

Такой де факто селективный подход к культуре – потребителям ее внутри страны может быть доступна лишь лоялистская культура – неизбежно оборачивается серьезными проблемами применительно к прошлым эпохам. Не секрет, что бОльшая часть российской культуры была оппозиционна российскому государству – как советскому, так и досоветскому. Разница в подходе к культурному наследию разных эпох создаст ощущение шизофрении, двойственности и непоследовательности идейного метода. Последовательная же реализация политики селективности приведет к отсечению бОльшей части русского культуного наследия как антигосударственного.

То есть ясно, что нынешняя идеология функционирует исключительно "в моменте", не беря в расчет ни прошлое (в котором антигосударственная культура ВСЕГДА берет реванш), ни будущее (в котором нет причин предполагать обратное).