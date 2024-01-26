Музыкантов "Би-2" приговорили к штрафу в Таиланде

Музыкантов рок-группы "Би-2", задержанных вчера после концерта на острове Пхукет в Таиланде, приговорили к штрафу в 95 долларов каждого из-за отсутствия разрешения на работу. Об этом сообщает РИА "Новости".

Представитель туристической полиции ранее заявил, что после уплаты штрафа музыкантам будет предписано покинуть Таиланд.

Концерты "Би-2" прошли в Паттайе 22 января и провинции Пхукет 24 января.

"Би-2" - русскоязычная рок-группа. Она появилась в 1988 году в Бобруйске, в Беларуси. Основатели и бессменные участники — Шура Би-2 и Лёва Би-2. В состав команды также входят Андрей Звонков, Макс Лакмус, Борис Лифшиц и Ян Николенко.

В мае прошлого года Минюст России внёс музыканта Егора Бортника (Лёва "Би-2") в реестр "иноагентов". В Минюсте тогда заявили, что Бортник выступал против российского вторжения в Украину, негативно высказывался о России, её гражданах и органов государственной власти.

15 января сообщалось, что в Таиланде приостановили продажу билетов на концерты Максима Галкина. Ранее там были отменены выступления стендап-комика Руслана Белого. И Максим Галкин, и Белый осудили российское военное вторжение в Украину и уехали из России. За рубежом они проводят концерты, в том числе в поддержку Украины.