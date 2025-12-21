Музыканты "Стоптайм" выступили с Монеточкой и Noize MC в Вильнюсе

Музыканты уличной группы из Санкт-Петербурга "Стоптайм" - певица Диана Логинова (Наоко) и гитарист Александр Орлов - 20 декабря выступили в Вильнюсе на концерте вместе с рэпером Noize MC и певицей Монеточкой, за исполнение песен которых их подвергали в России репрессиям. Об этом сообщает корреспондент "Настоящего Времени".

Логинова и Орлов, покинувшие Россию в ноябре, исполнили песни Нойза "Вселенная бесконечна" и "Светлая полоса", а также трек Монеточки "Солдат". За исполнение в том числе этих песен на улицах в Петербурге музыканты провели под арестом в общей сложности 39 суток.

Как пишет "Агентство" со ссылкой на источник, близкий к группе, Наоко и Орлов прилетели в Литву накануне концерта. До этого они были в Армении. В начале декабря Наоко и Орлов сыграли свой обычный уличный концерт в Ереване.

В России Логинова и Орлов попали под "карусельные" аресты за исполнение песен Noize MC и Монеточки. Три раза подряд суд отправлял их в спецприемник по статьям о нарушении правил проведения мероприятий. На Наоко также составляли административные протоколы по статье о так называемой дискредитации российской армии.

Их освобождение из-под последнего ареста власти постарались провести максимально незаметно – вывезли на автомобилях с территории спецприемника и отпустили в другом районе Петербурга. На следующий день музыканты смогли покинуть страну.

Арест музыкантов "Стоптайм" стал первым случаем в России лишения свободы музыкантов за публичное исполнение песен так называемых "иностранных агентов". Музыканты привлекли внимание в том числе западной прессы видео с исполнением песни Noize MC "Кооператив Лебединое озеро", в которой содержится открытая критика российских властей и Владимира Путина.

После ареста музыкантов "Стоптайм" в Петербурге и других городах России в их поддержку стали выступать молодые уличные музыканты. В Перми под карусельные аресты попала 20-летняя Екатерина Осташева (Романова), в Екатеринбурге арестовали Евгения Михайлова, который выступает на улицах как "Женька Радость". Артист рассказывал журналистам, что Наоко и группа "Стоптайм" стали для него "примером смелости и открытости".