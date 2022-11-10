МВД Беларуси признало нацистской символикой лозунг "Жыве Беларусь"

МВД Беларуси включило в перечень запрещённой нацистской символики и атрибутики восклицание "Жыве Беларусь!" ("Да здравствует Беларусь!") и отклик "Жыве". Постановлениеопубликовано на национальном правовом портале.
В документе восклицание названо "коллаборационистским приветствием" и "символом 13-го Белорусского полицейского батальона СД и 30-й гренадерской (пехотной) дивизии Ваффен-СС". При этом уточняется, что оно сопровождается поднятием правой руки с распрямленной ладонью. В документе не говорится, будет ли считаться нацистским восклицание "Жыве Беларусь!" без поднятой правой руки. Этот лозунг активно используют представители белорусской оппозиции.
Как сообщает Белорусская служба Радио Свобода, инициатором приравнивания приветствия "Жыве Беларусь" был провластный историк и депутат Палаты представителей Игорь Марзалюк. Он утверждает, что белорусское приветствие - калька с нацистского "Зиг хайль".
- При этом, как отмечает Белорусская служба, автором лозунга "жыве Беларусь" считается классик белорусской литературы Янка Купала. Эти слова присутствуют в одном из его стихотворений, написанном в 1907 году. Ещё до Первой мировой войны лозунг получил популярность в среде белорусской национальной интеллигенции.
- Во время Второй мировой войны лозунг "Жыве Беларусь" использовали не только коллаборационисты, но и отряды советских партизан и подпольная печать. Даже в советские времена использовалась его трансформированная форма - "Да здравствует Советская Беларусь".
- После прихода к власти Александра Лукашенко лозунг перестал использоваться государственными учреждениями и, напротив, он приобрёл популярность среди сторонников оппозиции. При этом даже в 2020 году он звучал на одном из митингов сторонников Лукашенко.
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