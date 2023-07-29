МВД ФРГ сообщило о десятках граждан Германии, воюющих в Украине

МВД Германии впервые предоставило данные о количестве граждан ФРГ, которые сражаются на фронте в Украине. Из сообщения следует, что в основном это экстремисты, поддерживающие позицию Кремля и воюющие на стороне России.

С начала полномасштабной войны в Украине в немецких СМИ появляются сообщения о гражданах Германии, которые выехали для участия в боевых действиях. МВД ФРГ в ответе на запрос газеты Welt am Sonntag сообщило, что речь идет в целом о 61 человеке. По сведениям министерства, эти лица "проявляют отчётливые экстремистские устремления или связь с политически мотивированными уголовными преступлениями".

39 человек конкретно подозреваются в том, что они "покинули страну с намерением принять участие в боевых действиях". Из них 27 сражаются на стороне России и 12 на стороне Украины. Ранее немецкие СМИ сообщали о бывших гражданах стран СНГ с германским гражданством, которые вступили в подразделения российской армии.

Среди выехавших граждан Германии есть как правые, так и левые экстремисты. Большинство из них подвержены "влиянию иностранных идеологий", сообщает министерство. Однако более конкретные факты о принадлежности определенным политическим группам и движениям установить невозможно, цитирует газета МВД ФРГ.

В целом участие в боевых действиях в Украине не подвержено в Германии уголовному преследованию, если граждане ФРГ не являются наёмниками, а сражаются в составе регулярных армий или сравнимых с ними подразделений. Однако это не освобождает их от возможной ответственности за совершение военных преступлений, подчеркнула представительница МВД. Федеральная прокуратура Германии не предоставила изданию информации о возможных уголовных делах в отношении выехавших для участия в боевых действиях гражданах ФРГ.