МВД предложило отменить разрешение на временное проживание в РФ

Министерство внутренних дел России разработало законопроект об изменении правил пребывания мигрантов в стране. В нем, в частности, предлагается отказаться от разрешения на временное проживание. Вместо него МВД предлагает ввести три миграционных режима для иностранцев:

режим краткосрочного пребывания – не более 90 дней в течение календарного года;

режим долгосрочного пребывания — более 90 дней в течение года, без получения разрешения на временное проживание;

режим постоянного бессрочного проживания.

Кроме того, мигранты должны будут получать для пребывания в России единый документ с электронным носителем. Он будет выдаваться сроком на десять лет с последующей заменой. Для оформления документа нужно будет сдать отпечатки пальцев и пройти медицинское освидетельствование, в том числе на наркозависимость, инфекционные заболевания и ВИЧ.

Весной 2020 года реформу с такой инициативой поручил провести президент Владимир Путин. Документ размещен для обсуждения на портале проектов нормативных правовых актов.

По действующему законодательству, разрешения на временное проживание в России выдаются иностранцам по квоте правительства сроком на три года.