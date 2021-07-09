Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

МВД предложило отменить разрешение на временное проживание в РФ

Многофункциональный миграционный центр

Министерство внутренних дел России разработало законопроект об изменении правил пребывания мигрантов в стране. В нем, в частности, предлагается отказаться от разрешения на временное проживание. Вместо него МВД предлагает ввести три миграционных режима для иностранцев:

  • режим краткосрочного пребывания – не более 90 дней в течение календарного года;
  • режим долгосрочного пребывания — более 90 дней в течение года, без получения разрешения на временное проживание;
  • режим постоянного бессрочного проживания.

Кроме того, мигранты должны будут получать для пребывания в России единый документ с электронным носителем. Он будет выдаваться сроком на десять лет с последующей заменой. Для оформления документа нужно будет сдать отпечатки пальцев и пройти медицинское освидетельствование, в том числе на наркозависимость, инфекционные заболевания и ВИЧ.

Весной 2020 года реформу с такой инициативой поручил провести президент Владимир Путин. Документ размещен для обсуждения на портале проектов нормативных правовых актов.

По действующему законодательству, разрешения на временное проживание в России выдаются иностранцам по квоте правительства сроком на три года.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG