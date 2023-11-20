МВД не нашло экстремизма в словах Симоньян о ядерном взрыве

Российские правоохранительные органы не выявили нарушений законодательства в рассуждениях главного редактора государственного телеканала Russia Today Маргариты Симоньян о возможности ядерного взрыва над Сибирью. Об этом говорится в ответе МВД на запрос депутата Мосгордумы Евгения Ступина.

"Оснований для реагирования в соответствии с федеральным законом „О противодействии экстремистской деятельности“ не выявлено", — сказано в документе, копию которого Ступин опубликовал в своем телеграм-канале.

"Конечно, это же не антивоенные ценники в магазине клеить", — написал депутат в комментарии, имея в виду приговор художнице Саше Скочиленко за антивоенную акцию. Она заменила ценники в магазине на наклейки с информацией о количестве жертв войны в Украине и призывами остановить ее. 16 ноября суд в Петербурге приговорил Скочиленко к 7 годам колонии, признав виновной в распространении так называемых фейков про армию.