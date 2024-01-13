МВД объявило в розыск блогера и бодибилдера Александра Шпака

МВД России объявило в розыск блогера и бодибилдера Александра Шпака. Об этом сообщается в его телеграм-канале. Шпак выступал против войны в Украине.

По данным "Медиазоны", карточка Шпака появилась на сайте МВД еще в конце декабря 2023 года, однако внимание на это обратили только сейчас. По какой статье против блогера возбудили уголовное дело, не уточняется.

В августе 2023 года на Шпака составили два протокола по статьям о дискредитации российской армии и "отождествлении действий руководства и военных СССР с действиями нацистской Германии". Всего блогера штрафовали семь раз из-за антивоенных постов, пишет Север.Реалии.