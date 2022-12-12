МВД объявило в розыск основателя "Партии мёртвых"

МВД объявило в федеральный розыск одного из основателей группы анонимных художников "Партия мертвых" Максима Евстропова.

Согласно карточке розыска, Евстропова разыскивают по уголовной статье. Ранее стало известно, что он стал обвиняемым по делу об оскорблении чувств верующих. У него и других активистов прошли обыски.

Активисты "Партии мертвых" объяснили на своей странице во "ВКонтакте", что причиной появления уголовного дела стал их пасхальный пост "с нелицеприятным высказыванием в адрес патриарха Кирилла, поддерживающего войну и поклоняющегося заднице президента".